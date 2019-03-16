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Локомотив загорелся на ходу в Столинском районе
17.03.2019 11:21 — Разное | Аргументы и факты
Загорелся моторный отсек внутри тепловоза. До прибытия спасателей машинисты пытались потушить пламя огнетушителями.
Также они отцепили горящий локомотив, а вторым тепловозом отбуксировали вагоны на безопасное расстояние, сообщает
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Огонь повредил двигатель, электрооборудование, электропроводку головного тепловоза.
Машинисты не пострадали, груз не поврежден.
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ЧП случилось 16 марта около 16:00 севернее железнодорожной станции Бухличи.
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