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Локомотив загорелся на ходу в Столинском районе

17.03.2019 11:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Локомотив загорелся на ходу в Столинском районе
Следственный комитет РБ

Загорелся моторный отсек внутри тепловоза. До прибытия спасателей машинисты пытались потушить пламя огнетушителями. 

Также они отцепили горящий локомотив, а вторым тепловозом отбуксировали вагоны на безопасное расстояние, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Огонь повредил двигатель, электрооборудование, электропроводку головного тепловоза.

Машинисты не пострадали, груз не поврежден.

Локомотив загорелся на ходу в Столинском районе
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Теги: Витебск
 
 
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