Белорусские биатлонисты остались без медалей Чемпионата мира-2019

В Швеции подошел к концу Чемпионат мира по биатлону-2019. Команда Беларуси не смогла завоевать награды турнира. Лишь однажды нашим спортсменам удалось попасть в десятку сильнейших. В мужской эстафете Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин заняли 10-е место.

В личных видах программы лучший результат среди белорусских биатлонистов показал Владимир Чепелин, который занял 15-е место в индивидуальной гонке. У женщин наивысший показатель среди белорусок у олимпийской чемпионки Динары Алимбековой, ставшей 13-й в спринте. Лидер сборной Ирина Кривко не смогла попасть в топ-20 ни в одной из личных гонок. Лучший результат для олимпийской чемпионки – 24-е место в масс-старте.

Отметим, что на предыдущем Чемпионате мира в 2017 году наши биатлонисты завоевали одну награду. Тогда только вернувшаяся из декретного отпуска Дарья Домрачева выиграла «серебро» в гонке преследования.

В целом за последние 10 лет медальные успехи белорусов на мировых первенствах по биатлону ограничиваются наградами Дарьи Домрачевой. Лишь однажды на Чемпионате мира-2011 в российском Ханты-Мансийске к белорусским медалям были причастны другие спортсменки. Наша эстафетная четверка в составе Надежды Скардино, Дарьи Домрачевой, Надежды Писаревой и Людмилы Калинчик получила бронзовую медаль. При этом стоит отметить, что «бронзу» белоруски получили только спустя полгода после гонки, когда были дисквалифицированы соперницы из Украины из-за нарушения антидопинговых правил одной из участниц эстафеты. Изначально украинки были выше наших биатлонисток в итоговом протоколе.

В нынешнем сезоне сильнейшим биатлонистам осталось провести один этап Кубка мира. Он пройдет с 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене. Для белорусских болельщиков остается интригой, сумеет ли Ирина Кривко завершить сезон в топ-10 общего зачета Кубка мира, а также смогут ли наши девушки отстоять квоту в пять человек на личные гонки (спринт, индивидуальные гонки) на следующий сезон.

Расписание последнего этапа Кубка мира по биатлону: