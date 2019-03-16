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По 640 рублей на человека. Среднедушевые денежные доходы белорусов демонстрируют рост

17.03.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Среднедушевые денежные доходы белорусов продолжают расти. Так, за 2018 год они увеличились до 640,5 рубля (сумма до выплаты налогов), сообщает Белстат. Эта сумма на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64411.php

По 640 рублей на человека. Среднедушевые денежные доходы белорусов демонстрируют рост

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Основные источники доходов белорусов по-прежнему — и трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии). Их удельный вес в общем объеме денежных доходов населения в 2018 году составил 87,6%. На доходы от ИП приходится на 7,9%.

Напомним, в прошлом году властям не удалось выйти на запланированные показатели по средней зарплате по стране (в январе-декабре 2018-го составила 958,1 до уплаты налогов при планах в 1000 рублей), зарплатам бюджетников (хотели довести до 80% от средней зарплаты, а по факту — 77%), средним пенсиям (планировали довести до 40% от средней зарплаты, но в декабре вышло только 34,2%).

При этом в 2018 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения составил 8% к предыдущему году (при прогнозе властей в 3,2%), а в 2017-м — на 2,4%. В 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).

Власти прогнозируют, что в этом году реальные располагаемые денежные доходы белорусов вырастут на 3,4% к 2018 году (в первом квартале — на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года, во втором — на 2,8%, в третьем — на 3,1%, в четвертом — на 3,4%).

Справка FINANCE.TUT.BY. Денежные доходы в расчете на душу населения (среднедушевые денежные доходы) рассчитываются путем деления общего объема денежных доходов населения на среднегодовую численность населения.

Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности), прочие доходы (выигрыши в лотереи, доходы от продажи вторсырья и прочие). Это сумма до уплаты налогов, сборов и взносов.

 
 
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  Среднедушевые денежные доходы белорусов продолжают расти. Так, за 2018 год они увеличились до 640,5 рубля (сумма до выплаты налогов), сообщает Белстат. Эта сумма на 13,9%...
 
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