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«Я верю в то, что рассказываю в новостях». Перлин про «Макаенка, 9», шутки про Лукашенко и цензуру

18.03.2019 08:38 — Разное | Tut.by  
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В конце сентября на белорусском телевидении вышло первое late night show «Макаенка, 9», его ведущим стал Евгений Перлин. Первый выпуск передачи вызвал широкое обсуждение в соцсетях и получил кучу дизлайков. Мы долго хотели сделать это интервью, и вот спустя 5 месяцев ведущий шоу «Макаенка, 9» Евгений Перлин пришел на TUT.BY, чтобы ответить на вопросы читателей про цензуру, саму передачу и шутки про Лукашенко. А в конце даже прочитал комментарии к своей программе на YouTube.

 
 
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Ведущий шоу «Макаенка, 9» Евгений Перлин пришел на TUT.BY, чтобы ответить на вопросы читателей.
 
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