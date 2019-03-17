В конце сентября на белорусском телевидении вышло первое late night show «Макаенка, 9», его ведущим стал Евгений Перлин. Первый выпуск передачи вызвал широкое обсуждение в соцсетях и получил кучу дизлайков. Мы долго хотели сделать это интервью, и вот спустя 5 месяцев ведущий шоу «Макаенка, 9» Евгений Перлин пришел на TUT.BY, чтобы ответить на вопросы читателей про цензуру, саму передачу и шутки про Лукашенко. А в конце даже прочитал комментарии к своей программе на YouTube.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я верю в то, что рассказываю в новостях». Перлин про «Макаенка, 9», шутки про Лукашенко и цензуру Ведущий шоу «Макаенка, 9» Евгений Перлин пришел на TUT.BY, чтобы ответить на вопросы читателей.