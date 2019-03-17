В горецкой больнице ответят на «неудобные вопросы»

В Горецкой районной больнице открыли электронный адрес для писем с «неудобными вопросами». С 1 по 4 апреля, в рамках недели здоровья, любой желающий может написать на neudobno_sprosit@mail.ru и задать вопрос врачам-специалистам разных направлений — гинекология, урология, психотерапия.

По словам главврача ЦРБ Светланы Беззубенко, спрашивать можно будет обо всем, что непонятно и о чем бывает стыдно рассказывать доктору, медсестре, маме или друзьям. Вопросы задаются анонимно, ответ приходит по электронной почте.