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В горецкой больнице ответят на «неудобные вопросы»

18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горецкой районной больнице открыли электронный адрес для писем с «неудобными вопросами». С 1 по 4 апреля, в рамках недели здоровья,  любой желающий может написать на neudobno_sprosit@mail.ru и задать вопрос врачам-специалистам разных направлений — гинекология, урология, психотерапия.

По словам главврача ЦРБ Светланы Беззубенко, спрашивать можно будет обо всем, что непонятно и о чем бывает стыдно рассказывать доктору, медсестре, маме или друзьям. Вопросы задаются анонимно, ответ приходит по электронной почте.


 
 
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  В Горецкой районной больнице открыли электронный адрес для писем с «неудобными вопросами». С 1 по 4 апреля, в рамках недели здоровья,  любой желающий может...
 
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