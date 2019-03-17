ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мечта детства сбылась

18.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Несколько недель назад были подведены итоги социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Будакошелевщины за 2018 год. И мы, как и обещали, продолжаем рассказывать вам о профессионалах своего дела, удостоенных чести носить гордое звание «Лучший по профессии».

Мечта детства сбылась

В числе таковых по итогам прошлого года – врач общей практики Уваровичской участковой больницы Станислав Крылатов.
Родился он в г. Междуреченске Кемеровской области. На Будакошелевщину – малую родину его матери – переехал в 1989 году в возрасте 3 лет. Когда пришло время определяться с будущей профессией, решил связать свою жизнь с медициной. Впрочем, решение это случайным не назовешь.
– Моя мать работала рентген-лаборантом, мне частенько доводилось бывать у нее на работе и видеть эту «кухню» изнутри. Поэтому могу с уверенностью сказать, что стать врачом – моя заветная детская мечта. Я всегда хотел помогать людям, и, на мой взгляд, другой такой профессии, где можно по максимуму это делать, нет, – отмечает Станислав.
Окончив школу с золотой медалью, молодой человек поступает на лечебный факультет Гомельского медицинского университета. Интернатуру он проходил в Буда-Кошелевской ЦРБ и в 2011 году решил приехать сюда на первое место работы. Трудовой путь начал с должности участкового врача в Уваровичской участковой (на то время – районной) больнице.
– Клиническая работа мне близка, – говорит Станислав Крылатов. – Вообще, я искренне убежден, что участковый врач – это начало всех начал, ведь именно к нему приходят жители сельских населенных пунктов со своими проблемами и недугами.
Мужчина признается, что «поймать» его непосредственно в больнице – дело непростое, потому как много времени он проводит на вверенных ему фельд-шерско-акушерских пунктах: Чеботовичском, Смычковском и Бервеновском. В зоне его ответственности – почти 2000 человек. Станислав отмечает, что за годы работы выучил местное население, которое, к слову, относится к своему доктору с большим уважением и доверием. А иначе и быть не может: зачастую для сельских жителей врач – главный друг, собеседник и авторитет.
– Конечно, работа сложная, –не скрывает мужчина. – Труднее всего приходится с жителями Уваровичского психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов, которые также являются моими подопечными. А их ни много ни мало около 150 человек. Сами понимаете – это особая категория пациентов, большинство из них замкнуты, не идут на контакт. И здесь как никогда важно найти к каждому особый подход, чтобы не упустить какие-то нюансы и правильно назначить лечение.
– Не жалеете в трудные моменты, что связали свою жизнь с медициной?
– А как я могу жалеть? Мечта детства сбылась, многие люди приходят, благодарят. И для меня, как для любого лечащего врача, слова «спасибо, доктор, у меня все хорошо» – лучшая награда.
Марина КРАСНИК
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько недель назад были подведены итоги социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Будакошелевщины за 2018 год....
 
Новости дня
Новости разные
 
Хотимский район. Мониторинг лицензиата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика