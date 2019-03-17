Мечта детства сбылась

Несколько недель назад были подведены итоги социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций Будакошелевщины за 2018 год. И мы, как и обещали, продолжаем рассказывать вам о профессионалах своего дела, удостоенных чести носить гордое звание «Лучший по профессии».





В числе таковых по итогам прошлого года – врач общей практики Уваровичской участковой больницы Станислав Крылатов.

Родился он в г. Междуреченске Кемеровской области. На Будакошелевщину – малую родину его матери – переехал в 1989 году в возрасте 3 лет. Когда пришло время определяться с будущей профессией, решил связать свою жизнь с медициной. Впрочем, решение это случайным не назовешь.

– Моя мать работала рентген-лаборантом, мне частенько доводилось бывать у нее на работе и видеть эту «кухню» изнутри. Поэтому могу с уверенностью сказать, что стать врачом – моя заветная детская мечта. Я всегда хотел помогать людям, и, на мой взгляд, другой такой профессии, где можно по максимуму это делать, нет, – отмечает Станислав.

Окончив школу с золотой медалью, молодой человек поступает на лечебный факультет Гомельского медицинского университета. Интернатуру он проходил в Буда-Кошелевской ЦРБ и в 2011 году решил приехать сюда на первое место работы. Трудовой путь начал с должности участкового врача в Уваровичской участковой (на то время – районной) больнице.

– Клиническая работа мне близка, – говорит Станислав Крылатов. – Вообще, я искренне убежден, что участковый врач – это начало всех начал, ведь именно к нему приходят жители сельских населенных пунктов со своими проблемами и недугами.

Мужчина признается, что «поймать» его непосредственно в больнице – дело непростое, потому как много времени он проводит на вверенных ему фельд-шерско-акушерских пунктах: Чеботовичском, Смычковском и Бервеновском. В зоне его ответственности – почти 2000 человек. Станислав отмечает, что за годы работы выучил местное население, которое, к слову, относится к своему доктору с большим уважением и доверием. А иначе и быть не может: зачастую для сельских жителей врач – главный друг, собеседник и авторитет.

– Конечно, работа сложная, –не скрывает мужчина. – Труднее всего приходится с жителями Уваровичского психоневрологического интерната для престарелых и инвалидов, которые также являются моими подопечными. А их ни много ни мало около 150 человек. Сами понимаете – это особая категория пациентов, большинство из них замкнуты, не идут на контакт. И здесь как никогда важно найти к каждому особый подход, чтобы не упустить какие-то нюансы и правильно назначить лечение.

– Не жалеете в трудные моменты, что связали свою жизнь с медициной?

– А как я могу жалеть? Мечта детства сбылась, многие люди приходят, благодарят. И для меня, как для любого лечащего врача, слова «спасибо, доктор, у меня все хорошо» – лучшая награда.

Марина КРАСНИК

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