﻿ Решение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Решение

18.03.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Решение
Решение
1 марта 2019 г. № 7-10
О введении в 2019 году временных ограничений движения транспортных средств, самоходных машин по местным автомобильным дорогам общего пользования
На основании абзаца четвертого части третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года № 313-З «О дорожном движении» Кричевский районный исполнительный комитет Решил:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, по местным автомобильным дорогам общего пользования по перечню, согласно приложению:
1.1. с 15 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г.;
1.2. с 23 мая по 31 августа 2019 г., с 11.00 до 20.00, при дневной температуре воздуха выше 25оС.
2. Установленные временные ограничения, не распространяются на:
транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, семенного фонда, молока и молочных продуктов, почты и почтовых грузов республиканского унитарного предприятия «Белпочта», а также грузов, перевозимых в специализированных грузовых транспортных средствах с изотермическим кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;
транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и (или)переработки;
транспортные средтва, самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремону и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;
транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрехвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий.
3. Кричевскому филиалу коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» «Дорожное ремонтно-строительное управление № 198»:
установить дорожные знаки «3.12.2. Ограничение нагрузки на ось», определенные приложением 2 к Правилам дорожного движения, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», на перечисленных в приложении к настоящему решению местных автомобильных дорогах общего пользования с указанием рекомендуемых объездных дорог;
установить постоянный контроль за состоянием местных автомобильных дорог и при необходимости вносить предложения по дополнительному ограничению общей массы и нагрузки на оси транспортных средств по отдельным участкам местных автомобильных дорог или искусственным сооружениям, а также снятию ограничений по мере готовности местных автомобильных дорог к пропуску тяжеловесных транспортных средств.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отделение государственной автомобильной инспекции отдела внут­ренних дел Кричевского районного исполнительного комитета.
5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Кричевская жизнь».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель районного
исполнительного комитета Д.В. Бочков

Управляющий делами районного
исполнительного комитета С.В. Афанасенко

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение 1 марта 2019 г. № 7-10 О введении в 2019 году временных ограничений движения транспортных средств, самоходных машин по
 
Новости дня
Новости разные
 
Установлен график проведения ЦТ в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика