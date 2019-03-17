

Решение

1 марта 2019 г. № 7-10

О введении в 2019 году временных ограничений движения транспортных средств, самоходных машин по местным автомобильным дорогам общего пользования

На основании абзаца четвертого части третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года № 313-З «О дорожном движении» Кричевский районный исполнительный комитет Решил:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, по местным автомобильным дорогам общего пользования по перечню, согласно приложению:

1.1. с 15 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г.;

1.2. с 23 мая по 31 августа 2019 г., с 11.00 до 20.00, при дневной температуре воздуха выше 25оС.

2. Установленные временные ограничения, не распространяются на:

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, семенного фонда, молока и молочных продуктов, почты и почтовых грузов республиканского унитарного предприятия «Белпочта», а также грузов, перевозимых в специализированных грузовых транспортных средствах с изотермическим кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного происхождения для их утилизации и (или)переработки;

транспортные средтва, самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремону и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрехвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий.

3. Кричевскому филиалу коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» «Дорожное ремонтно-строительное управление № 198»:

установить дорожные знаки «3.12.2. Ограничение нагрузки на ось», определенные приложением 2 к Правилам дорожного движения, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», на перечисленных в приложении к настоящему решению местных автомобильных дорогах общего пользования с указанием рекомендуемых объездных дорог;

установить постоянный контроль за состоянием местных автомобильных дорог и при необходимости вносить предложения по дополнительному ограничению общей массы и нагрузки на оси транспортных средств по отдельным участкам местных автомобильных дорог или искусственным сооружениям, а также снятию ограничений по мере готовности местных автомобильных дорог к пропуску тяжеловесных транспортных средств.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отделение государственной автомобильной инспекции отдела внут­ренних дел Кричевского районного исполнительного комитета.

5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Кричевская жизнь».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель районного

исполнительного комитета Д.В. Бочков

Управляющий делами районного

исполнительного комитета С.В. Афанасенко