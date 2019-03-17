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Беларусь и Россия всегда могут найти решение спорных вопросов, уверен посол Бабич

18.03.2019 13:14 — Разное | Интерфакс  
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Посол России в Минске Михаил Бабич считает, что Беларусь и Россия всегда могут найти решение спорных вопросов, вопреки желаниям противников белорусско-российского сотрудничества.

"Мы и в куда более сложных обстоятельствах находили компромиссные оптимальные решения, и в дальнейшем будем находить не только компромиссные решения, а лучшие из возможных", - заявил М.Бабич на пресс-конференции в понедельник в Минске.

В данной связи посол напомнил слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том,  что "в мире очень много людей, групп, государств, которые хотели бы, принимают определенные усилия, чтобы два братских народа, два самых близких союзника на чем-нибудь поссорились".

"Хочу заверить всех - и вас, и тех, кто пытается такого рода усилия предпринимать как извне, так и изнутри: не дождутся, такого никогда не будет", - подчеркнул дипломат.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол России в Минске Михаил Бабич считает, что Беларусь и Россия всегда могут найти решение спорных вопросов, вопреки желаниям противников...
 
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