Министерство образования установило график проведения централизованного тестирования в 2019 году. Такая информация опубликована 18 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку. Далее, с перерывами в два дня, пройдут и остальные тесты по учебным предметам: 13 июня — по русскому языку, 15 — по обществоведению, 17 — по математике, 19 — по биологии, 21 — по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 23 — по химии, 25 — по физике, 27 — по истории Беларуси, 29 — по географии, 1 июля — по всемирной истории (новейшее время).

Определены также резервные дни ЦТ, которое пройдет в БГУ: по белорусскому и русскому языкам — 6 и 8 июля; по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физии, истории Беларуси, географии, всемирной истории — 6 и 10 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11:00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.