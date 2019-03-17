

Масштабным праздником православные солигорчане отметили "Соборную МАСЛЕНИЦУ". Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: собор.бел.

Более 300 жителей Солигорского края, семьи воспитанников воскресной школы прихода кафедрального собора Рождества Христова г.Солигорска и семьи работников ОАО «Беларуськалий», 9 марта посетили б/о ДОЛ «Дубрава» для празднования «Соборной масленицы». Калейдоскоп веселых конкурсов, полезных встреч, спортивных соревнований и творческих выступлений не только подарили много положительных эмоций, но и научили главному смыслу этого праздника – прощать и делать добро.

Идейным вдохновителем яркого мероприятия стал коллектив ОАО «Беларуськалий». На приглашение провести «Соборную масленицу» в «Дубраве» откликнулся приход кафедрального собора Рождества Христова г.Солигорска. К слову, «Соборная масленица» уже стала традиционной, полюбилась жителям Солигорщины – в этом году она проводилась в третий раз.



Организаторами мероприятия и судьями соревнований стали приход кафедрального собора Рождества Христова, секция гиревого спорта имени святого Федора Ушакова, туристический клуб СГУПП «ЖКХ «Комплекс» «Ветразь», православный семейный клуб «Живой родник». Условием участия в «Соборной масленице» стало следующее: при прохождении любого этапа каждый участник получал жетон, благодаря которому мог угоститься вкусными блинами и ароматным чаем.















С приветственным словом к гостям «Дубравы» обратился настоятель прихода кафедрального собора Рождества Христова, протоиерей Григорий Беляцкий: «Масленая неделя – особенная. Именно она является подготовительной к Великому посту. Главная цель данной недели – примирение с ближними, прощение обид.



Масленица – это время для доброго общения с ближними, родными, друзьями, время благотворения». Душевные народные песни прозвучали в исполнении архиерейского хора кафедрального собора.















На территории ДОЛ «Дубрава» для гостей было подготовлено 27 видов увлекательных состязаний, в которых могли участвовать все – от мала до велика. Проявить свою «богатырскую силу» участники могли в состязаниях по армлифтингу, сгибанию гвоздей и рывку гири. В рывке организаторами предусмотрен вес для человека любой физической подготовки – 4, 8, 12, 24 кг.



Дух соперничества участники проявили в комбинированной дистанции, состоящей из скоростного этапа и этапа фигурного вождения на велосипедах. Среди лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясничков) были организованы соревнования по фигурному вождению на инвалидных-колясках. Участвовать в таких соревнованиях захотело много желающих.















В спортивном зале ДОЛ «Дубрава» многочисленную детвору (от 8 до 12 лет) собрали веселые старты «Блинные забавы». В мини-футболе свои спортивные способности проявили команды старших групп из кафедрального собора Рождества Христова и храм Покрова Пресвятой Богородицы д.Чижевичи. Вторая команда оказалась немного сильнее и одержала победу.



В следующей игре по мини-футболу соревновались самые юные спортсмены в возрасте до 10 лет. Также ребята смогли воспользоваться возможностью провести два сеанса в бассейне. Ребята увидели увлекательные мастер-классы по изготовлению мягкой игрушки. Зажигали детские глаза радостью превращения воздушных шаров в фигуры.



С удовольствием дети раскрашивали заготовки о масленице, получая яркие рисунки. Объединила малышей игра, в которой они окунали свои ладошки в краску и оставляли этот след на холсте. Заботливыми и креативными организаторами для маленьких гостей была подготовлена «Фотополяна», на которой они создавали смайлики в виде блинов, рисуя на них себя. Все маленькие солигорчане были награждены памятными призами и сувенирами от ОАО «Беларуськалий».















А вот оригинальные украшения для блинов оценивались в конкурсной программе «Перед днем прощения – блины для угощения». В каждом блюде можно было заметить творческий подход и частичку души участников. Все угощения были отмечены призами. Все присутствующие выразили хозяйкам признательность за блинные шедевры, которые создали домашнюю обстановку меропрятия.













Насыщенными и занимательными стали «Веселые забавы». Участники смогли попробовать свои силы в дартсе, настольном теннисе, кросс-фите (прохождение дистанции из 8 этапов). Перетягивании каната, конкурс «Перекати поле» с использованием огромных колес, силовые упражнения делали праздник насыщеннее. Хорошее настроение дарила студия красоты «Весеннее преображение».



Работал свободный микрофон. Прочтение стихотворений, исполнение песен юными вокалистами детского хора прихода кафедрального собора, выступления талантов Солигорщины, звучание русских народных композиций украшали праздник.











В пункте «Здравница» участники могли определить свое артериальное давление, узнать вес. Медицинские работники также давали рекомендации об инициативе «Жить здорово», которая скоро стартует в Солигорске. Во время праздника дополнительное настроение создавали скоморохи, коробейники. Также для гостей праздника работала фотостудия, которую подготовил копицентр «Точка».









Важной миссией мероприятия была благотворительность. Денежные средства от сувенирной продукции и добровольные пожертвования будут направлены на приобретение стационарного подъемника в бассейн ФОК г.Солигорска для людей с ограниченными возможностями физического развития.

Счастливые улыбки, радостные глаза и замечательные впечатления – вот главные характеристики такого масштабного праздника. Организаторы и участники выразили искреннюю надежду на то, что это станет славной традицией. Всем были вручены благодарности прихода кафедрального собора Рождества Христова.