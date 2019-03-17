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Представительница МТЗ победила на соревнованиях по тракторному биатлону в Удмуртии

18.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Минский тракторный завод завоевал первое место в женском зачете международных соревнований по тракторному биатлону в Удмуртии. Победу заводу принесла водитель-испытатель с 30-летним стажем Елена Орлова, сообщили БЕЛТА в МТЗ.
Представительница МТЗ победила на соревнованиях по тракторному биатлону в Удмуртии
Фото МТЗ

"В феврале 2018 года МТЗ провел первый в мире тракторный биатлон в Сморгонском районе. Тогда предприимчивые жители Большой Кивары (Воткинский район Удмуртии), оценив успех белорусского мероприятия, переняли эстафету и уже в апреле 2018 года провели тракторный биатлон у себя. Их планы устроить зрелищное мероприятие в 2019 году более масштабным совпали с желанием Минского тракторного завода сделать его международным, поэтому решение о совместном проведении тракторного биатлона не заставило себя ждать. Инициативу поддержала и администрация муниципального образования, и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии", - отметили на предприятии.

В соревновании участвовали 30 человек. Для прохождения трассы им были предоставлены 16 тракторов: 4 из них - Минским тракторным заводом, некоторые - в аренду, некоторые принадлежали самим участникам. Почти все машины - BELARUS-82.

Победителей выбирали среди мужчин и среди женщин отдельно. Учитывалось мастерство в управлении сельхозтехникой, скорость преодоления препятствий, меткость в стрельбе по мишеням стоя и лежа, заезд задним ходом в гараж, езда змейкой и др. За каждую не закрытую мишень - штрафной круг либо 10 секунд штрафного времени. Помимо победителей, были отмечены и самый быстрый по скорости прохождения этапов, самый молодой участник, лучший стрелок, самый опытный (по возрасту) и др.

Представительница МТЗ победила на соревнованиях по тракторному биатлону в Удмуртии
Фото МТЗ

Наравне с победительницей тракторного биатлона в женском зачете Еленой Орловой соревновались местная жительница Марина Панькова (2 место) и министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова (3 место). 

"Для нас тракторный биатлон - одно из стратегических мероприятий, которое должно позволить нам заинтересовать молодежь, привлечь ее в село. Мы очень рады, что наши коллеги из Минского тракторного завода так легко отозвались и приехали в Удмуртию, приняли участие в организации тракторного биатлона. Такие мероприятия не только сближают, но и делают привлекательным профессию тракториста-машиниста", - сказала Ольга Абрамова, отметив, что проведение международного тракторного биатлона в Удмуртии станет традицией.

Международное мероприятие посетили более 5 тыс. зрителей.

БЕЛТА

 
 
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Минский тракторный завод завоевал первое место в женском зачете международных соревнований по тракторному биатлону в Удмуртии. Победу заводу принесла...
 
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