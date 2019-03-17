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Представительница МТЗ победила на соревнованиях по тракторному биатлону в Удмуртии
18.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Минский тракторный завод завоевал первое место в женском зачете международных соревнований по тракторному биатлону в Удмуртии. Победу заводу принесла водитель-испытатель с 30-летним стажем Елена Орлова, сообщили БЕЛТА в МТЗ.
Фото МТЗ
В соревновании участвовали 30 человек. Для прохождения трассы им были предоставлены 16 тракторов: 4 из них - Минским тракторным заводом, некоторые - в аренду, некоторые принадлежали самим участникам. Почти все машины - BELARUS-82.
Победителей выбирали среди мужчин и среди женщин отдельно. Учитывалось мастерство в управлении сельхозтехникой, скорость преодоления препятствий, меткость в стрельбе по мишеням стоя и лежа, заезд задним ходом в гараж, езда змейкой и др. За каждую не закрытую мишень - штрафной круг либо 10 секунд штрафного времени. Помимо победителей, были отмечены и самый быстрый по скорости прохождения этапов, самый молодой участник, лучший стрелок, самый опытный (по возрасту) и др.
Фото МТЗ
Наравне с победительницей тракторного биатлона в женском зачете Еленой Орловой соревновались местная жительница Марина Панькова (2 место) и министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова (3 место).
Международное мероприятие посетили более 5 тыс. зрителей.
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Минский тракторный завод завоевал первое место в женском зачете международных соревнований по тракторному биатлону в Удмуртии. Победу заводу принесла...
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