VOKA покажет 1-ю серию нового сезона «Игры престолов» на большом экране

Бесплатный показ «Игры престолов» пройдет в Минске. 15 апреля состоится русскоязычная премьера восьмого сезона культовой фэнтези-саги HBO «Игра престолов», в этот же день в Минске пройдет специальный показ первой серии от видеосервиса VOKA на большом экране. Дальнейшие эпизоды «Игры престолов» можно будет увидеть на сервисе по подписке «Амедиатека». Бесплатно к просмотру до конца марта будет доступен первый сезон сериала.

Специальный премьерный показ первого эпизода финального, восьмого сезона «Игры престолов» состоится одновременно со всем миром – 15 апреля минчане смогут увидеть на большом экране «начало конца»: узнают, к чему приведет реюнион Старков и что ждет Дейенерис Таргариен на пути к Железному трону, какие тучи сгущаются над семьей Ланнистеров и смогут ли смертные объединиться в борьбе с белыми ходоками.

Чтобы попасть на показ, организаторы предлагают фанатам «Игры престолов» попробовать свои силы в геральдике: необходимо придумать и визуализировать герб и девиз к вымышленному дому по мотивам сериала. Животное или стихия, ремесло или часть быта – каким может быть настроение нового клана вселенной Джорджа Мартина и в чем изюминка этого дома, решают участники. Фантазия не ограничена, главным условием является опубликовать работу с 18 марта по 2 апреля на своей странице в одной из социальных сетей с отметкой аккаунта VOKA.TV и хэштегом #контентблизко, а также быть подписанным на официальный аккаунт видеосервиса в выбранной соцсети.

Информацию о том, как попасть на закрытый показ, можно найти в социальных сетях VOKA. Пока же у поклонников саги есть уникальная возможность вспомнить, как все начиналось: до 31 марта включительно первый сезон «Игры престолов» будет доступен на VOKA в подписке «Амедиатека» совершенно бесплатно – для просмотра любимых серий в высоком разрешении необходима только авторизация.

«Игра престолов» – это культовый фэнтези-сериал по мотивам серии романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня». Первые серии появились на экранах в 2011 году. За восемь лет существования сериал был номинирован в общей сложности на 381 позицию различных премий и был удостоен победы в 244 из них. По данным Forbes, финальную серию 7 сезона по кабельному телевидению посмотрело более 16 миллионов человек – тем самым сериал побил мировой рекорд по количеству одновременных подключений к трансляции.