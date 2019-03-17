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Лукашенко подписал Концепцию информационной безопасности Беларуси
18.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Постановление Совета Безопасности «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Согласно документу, сотрудники в области обеспечения безопасности должны будут пройти обучение по новой системе. Кроме того, эффективность служб будет оцениваться применительно к мировым рейтингам.
Концепция учитывает геополитические интересы Беларуси и основывается на соглашениях о партнерстве с государствами-участниками СНГ, государствами-членами ОДКБ и иных документах, в которых прописаны обязательства страны.
Отмечается, что информационная безопасность достигается через развитие Беларуси. При этом страна расценивается как миролюбивое государство, решающее вопросы дипломатическим путем и нацеленное на приумножение человеческого потенциала.
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В разработке Концепции участвовали специалисты государственных органов, представители ведущих СМИ, депутаты и ученые.
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