Лукашенко подписал Концепцию информационной безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Постановление Совета Безопасности «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Согласно документу, сотрудники в области обеспечения безопасности должны будут пройти обучение по новой системе. Кроме того, эффективность служб будет оцениваться применительно к мировым рейтингам.

Концепция учитывает геополитические интересы Беларуси и основывается на соглашениях о партнерстве с государствами-участниками СНГ, государствами-членами ОДКБ и иных документах, в которых прописаны обязательства страны.

Отмечается, что информационная безопасность достигается через развитие Беларуси. При этом страна расценивается как миролюбивое государство, решающее вопросы дипломатическим путем и нацеленное на приумножение человеческого потенциала.