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Эпизоды из жизни и необычные природные явления. Что посмотреть на выставке «Акваконцепт» в Национальной библиотеке
Новости Беларуси. В Национальной библиотеке открылась выставка «Акваконцепт». Экспозиция объединила в себе работы 28 авторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Свои концептуальные акварельные картины выставили как профессиональные художники, так и студенты. Картины написаны в разных стилях.
Владимир Рынкевич, организатор выставки:
Выставка объединяет не связанные на первый взгляд случайные эпизоды жизни, необычные природные явления и окружающие нас объекты. И только внимательный зритель сможет соединить отдельные элементы в целостную картину.
Фото. Выставка «Акваконцепт» в Национальной библиотеке
Фото. Выставка «Акваконцепт» в Национальной библиотеке
Фото. Выставка «Акваконцепт» в Национальной библиотеке
Фото. Выставка «Акваконцепт» в Национальной библиотеке
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Эпизоды из жизни и необычные природные явления. Что посмотреть на выставке «Акваконцепт» в Национальной библиотеке
Новости Беларуси. В Национальной библиотеке открылась выставка «Акваконцепт». Экспозиция объединила в себе работы 28 авторов, сообщили в программе «Столичные...
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