Porsche Taycan: первые изображения немецкого конкурента Tesla Model S

Компания Porsche опубликовала тизеры своего будущего электромобиля Taycan — пока немцы показали фрагменты машины в креативном камуфляже.





Тем временем разработка электрокара Porsche близится к завершению. К серийному производству Taycan должен быть готов уже этой осенью — электромобиль обещают показать широкой публике в сентябре. Напомним, что неделю назад в Porsche сообщили о том, что фирме уже удалось собрать более 20 тысяч заказов на «электричку» по мотивам концепта Mission E, представленного в 2015 году.





В основе Taycan лежит платформа PPE (Premium Platform Electric), разработанная Porsche совместно с Audi — эта архитектура изначально спроектирована для самых мощных и крупных электромобилей концерна Volkswagen. Характеристики Taycan разработчики раскрывать не спешат, но ранее сообщалось, что новинка дебютирует на рынке в трех различных версиях, которые будут отличаться мощностью электрической установки и емкостью батарей. По слухам, топ-версия получит обозначение Taycan Turbo — суммарная отдача электромоторов у нее превысит 600 лошадиных сил, а на одной зарядке она сможет проехать до 500 км.





Но самое главное, в Porsche обещают, что Taycan станет первым серийным электрокаром с 800-вольтовой системой подзарядки — на зарядку батареи от соответствующего терминала до 80-процентного уровня потребуется менее 20 минут, уверяют разработчики.

На 2020 год запланирован дебют кросс-версии Taycan, закамуфлированные прототипы которой также вовсю наматывают километры на дорогах.