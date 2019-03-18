Праздник мам, семейный праздник

17 марта на сцене Городокского ГДК прошел яркий и в то же время по-семейному теплый праздник — первый районный конкурс «Супер-мама-2019». Его организаторы — районное объединение профсоюзов и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Партнерами мероприятия выступили профсоюзные первички учреждений и предприятий, на которых работают участницы, районная организация РОО «Белая Русь», директор ОДО «ДСТтрэвл» Дмитрий Захаров (сеть магазинов «Мир техно», «САМОСТРОЙ», «МЕБЕЛЬ») и директор ЧТУП «СмолСити» Светлана Яковлева (сеть магазинов «Цветы», «Пинский трикотаж», «Калинка», «Хозтовары», зоомагазин-ветаптека в торговом центре «Гостинец») и районный комитет ОО «БРСМ».

Весна для жителей районного центра ознаменовалась настоящим шоу женственности, нежности и красоты. Зал заполнили родные, близкие и друзья участниц, дружные группы поддержки и зрители, которые пришли, чтобы окунуться в мир женского обаяния и весеннего настроения.

В конкурсе приняли участие молодые, очаровательные женщины, состоявшиеся в профессии, создавшие крепкие, счастливые семьи и реализовавшие свое главное предназначение — быть мамой. Это мама сына Кирилла и дочери Полины, воспитатель яслей-сада № 2 г. Городка Юлия Кузьмина; мама по призванию и по профессии, воспитывающая своих и приемных детей, Аню и Дашу, Наташу и Пашу, Веронику и Вику Юлия Саприкова; мама дочери Русланы и сына Ефима, представляющая Белгосстрах по Городокскому району, Ирина Землякова; мама дочери Ани и сына Ивана, педагог средней школы № 1 г. Городка Татьяна Казина; мама дочери Полины, работница Городокского лесхоза Юлия Григорьева; мама дочерей Алёны и Яны Любовь Шлейко, представляющая коллектив районной газеты, и мама сына Данилы, Валерия Лысова, работающая в ОАО «Птицефабрика Городок».

На сцене Дома культуры под громкие аплодисменты зрителей конкурсантки продемонстрировали свои таланты: пели и танцевали, участвовали в юмористических миниатюрах, читали басни и стихи, демонстрировали оригинальную семейную коллекцию с росписью по ткани. В визитках участницы рассказали о себе, своей работе и увлечениях, а главное, о любви к семье и родному городу.

Яркие и энергичные мамы «зажгли» зал танцем «Да, я мать!» и поразили собравшихся дефиле в коктейльных платьях. Одним из самых ярких этапов конкурса стало приготовление и украшение тортов, которые участницы собирали прямо на сцене из подготовленных заранее ингредиентов. Затем им предстояло озвучить название своего кулинарного шедевра и презентовать его. Под занавес мероприятия супер-мамы ответили на вопросы жюри.

Каждая участница в этот день блистала на сцене всеми гранями своего таланта и стала самой лучшей, по мнению своих детей и родных людей. Титул «Супер-мама-2019» завоевала Валерия Лысова. 1-й Вице-мисс названа Любовь Шлейко, 2-й — Ирина Землякова. Самой стильной мамочкой стала Юлия Саприкова, самой креативной — Татьяна Казина, которая также завоевала приз зрительских симпатий, самой талантливой — Юлия Григорьева, самой обаятельной — Юлия Кузьмина.

По домам участницы отправились с багажом из положительных эмоций, приятных воспоминаний, подарков и цветов. За время подготовки к конкурсу они открыли в себе неизвестные ранее таланты и убедились в том, что для своих детей они — настоящие супер-мамы!

Яна ЛЕОНОВА, режиссер ЦТКиНТ.