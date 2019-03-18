В читальном зале центральной библиотеки им. М. Богдановича состоялась встреча с нотариусом «Нотариальной конторы г.Жодино» Анастасией Юрьевной Лобач. На мероприятии присутствовали члены клуба слабовидящих «Вдохновенье» и читатели библиотеки. Встреча была посвящена 25-летию Конституции Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 года. Нотариус познакомила присутствующих с историей возникновения и структурой основного закона нашей страны.

Позже все желающие смогли получить бесплатную консультацию по интересующим их юридическим вопросам. Нотариус еще раз обратила внимание на правовую грамотность граждан и отметила, что исход решения многих вопросов, в первую очередь, зависит от самого человека.

Вслед за консультацией состоялось заседание клуба «Вдохновение» членов районной организации общественного объединения «Белорусского товарищества объединений по зрению». Во время встречи члены организации обсудили насущные вопросы, определились с планами на ближайшую перспективу и просто провели вместе время за душевной беседой. Нужно отметить, что члены клуба «Вдохновение» сегодня занимают активную гражданскую позицию, с большим энтузиазмом участвуют в областных, республиканских конкурсах и проектах. Их целеустремленности и упорству можно только позавидовать!

В.ЛЮСИКОВА, библиотекарь центральной районной библиотеки им.М. Богдановича.