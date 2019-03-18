Чем будут сеять аграрии Кировщины? — комментарии специалиста





Как рассказала редактору Интернет-ресурса главный агроном районной инспекции

по семеноводству, карантину и защите растений Наталья Бабицкая, потребность семян яровых зерновых и зернобобовых растений для проведения весеннего сева под урожай 2019 года составляет 2188 тонн.

Из них: яровой пшеницы — 76 тонн, ячменя 797 тонн, овса — 464 тонны, зернобобовых — 828 тонн, проса — 23 тонны. По состоянию на 15 марта 2019 года к яровому севу подготовлено и проверено на посевные качества 2527 тонн семян яровых зерновых и зернобобовых растений. Соответствует требованиям Постановления МСХИП РБ 2457 тонн, что составляет 112% к потребности.

По репродукционному составу засыпано семян сельскохозяйственных растений: 57 тонн суперэлитных, 51 тонна элитных, 810 тонн — первой репродукции, 1018 тонн — второй репродукции, 495 тонн — третьей репродукции, 96 тонн — последующих репродукций.

В целях улучшения сор­тового и репродукционного состава, обеспечения плановой сортосмены и сортообновления семян яровых зерновых и зернобобовых растений в сельскохозяйственных организациях района планируется приобрести элитные семена яровых зерновых и зернобобовых растений из элитапроизводящих хозяйств области в количестве 64 тонны. ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского», СПК «Бересневский», ОАО «Добоснянское» завезли элитные семена гороха и ячменя.

Потребность района в семенах многолетних трав, отметила Наталья Бабицкая, составляет 108 тонн. Из них бобовых — 53 тонны, злаковых — 55 тонн. По состоянию на 15 марта 2019 года к яровому севу подготовлено и проверено на посевные качества 139,2 тонны семян многолетних трав. Соответствует требованиям Постановления МСХИП РБ 97,3 тонны, что составляет 90% к потребности. В ОАО «Могилевские семена трав» на очистке находятся семена многолетних трав в количестве 27,2 тонны. По мере очистки семена поступают в Кировскую инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений для проверки на семенные качества.