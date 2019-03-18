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Хотимский район. Мониторинг лицензиата
19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики ГУО «Средняя школа №1 г.п.Хотимска»(обслуживающая организация ООО ПКФ «Спецпромсервис»директор – Ларченко Д.В.).
Нарушений (несоответствий) по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики не выявлено.
Сергей Попелыш,
старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС
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Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий...
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