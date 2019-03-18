Хотимский район. Мониторинг лицензиата

Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики ГУО «Средняя школа №1 г.п.Хотимска»(обслуживающая организация ООО ПКФ «Спецпромсервис»директор – Ларченко Д.В.).

Нарушений (несоответствий) по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики не выявлено.

Сергей Попелыш,

старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС