Весной и летом 2019 в моде тренды 80-х годов прошлого века

Вы уже задумываетесь над весенне-летним гардеробом. Тогда наша подборка вам окажется полезной. Итак, каковы же тенденции модниц предстоящего сезона?

Эстетика 80-х все еще не отпускает умы дизайнеров: поле для творчества практически не ограничено. Так что если что «завалилось» в шкафу из тех времен — смело доставайте. Вы в тренде!

Актуальны в сезоне весна-лето 2019 психоделические узоры, акварельные разводы и выстиранные краски. Они теперь украшают не только фестивальные топы, но и шелковые платья, классические пальто и элегантные сумочки.

Варенки! Если вы уже забыли, а может кто-то и не знал что это за чудо, мы напомним. Это «вареный» джинс. Мода стала доступнее, а значит выискивать заветную пару джинсов, как это делали модницы 80-х, и проводить часы у кастрюли, чтобы получить уникальный (и буквально неповторимый) рисунок на дениме, не придется. Выбираем куртки с размытыми узорами, выбеленные джинсы и комбинезоны с затейливыми разводами — и чем контрастнее, тем лучше.



Что может быть проще, чем связать несколько платков, сделав из них ультрамодное платье? Техника, некогда популярная на всех курортах от Монте-Карло до Геленджика, вдохновила дизайнеров и для нового сезона. Крутим затейливую чалму, обвязываем вокруг талии на манер традиционной восточной юбки саронг или комбинируем несколько платков вместе, создавая легкую пляжную тунику — можно

интерпретировать тренд в любом ключе.

Бермуды в новом сезоне представлены крайне широко: от удлиненных шорт со стрелками и отворотами до ярких вариантов из ткани плиссе. Нам такая тенденция по душе: уместны бермуды будут и в офисе в паре с классическим жакетом, и на пляжной вечеринке в сочетании с безумной кислотной футболкой.

Если в прошлых сезонах жизненные принципы лучше всего отражали напечатанные на свитшотах и футболках цитаты и громогласные выражения, то сейчас о ваших убеждениях красноречиво расскажут фотопринты. Абстрактные фигуры, сюрреалистичные картины любимых художников или вполне реальные пейзажи и портреты — выбираем из целой палитры вариантов то, что больше всего по душе, и помещаем на самое видное место.

В новом сезоне полотно сияющей чешуи — вовсе не главный атрибут вечеринки и не намек на бурную эпоху диско. Даже наоборот: комбинируем платья и юбки, усыпанные переливающимися пайетками, с базовыми футболками и лаконичными джинсовыми куртками, и носим их повседневно.

Квадратные оверсайз-фасоны отходят на второй план, уступая дорогу «перевернутому треугольнику» — классическим жакетам с увеличенной линией плеч и осиной талией.

Для тех, кому вареный деним кажется слишком грубым, дизайнеры предложили более нежную альтернативу — деграде или градиент. Мы, кажется, видели уже десятки различных вариантов плавного перехода оттенков, но в новом сезоне он украшает не только струящиеся платья, но и классические пальто.

Струящиеся юбки и платья из плиссированной ткани — бальзам на душу для тех, кто устал от остроугольных фасонов, спортивной эстетики и давно мечтал о возвращении женственности и элегантности. В новом сезоне юбки плиссе не выглядят как камбек юбок, популярных с десяток лет назад — в паре с майкой и массивной брошью. Удачных вариантов стало в разы больше, и сейчас плиссировку используют не только для привычных платьев и юбок миди, но и для легких тренчей и шорт.