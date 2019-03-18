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Должны ли рыбаки, провалившись под лед, оплачивать свое спасение

19.03.2019 19:40 — Разное | Партизан  
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Каждую зиму из года в год любители зимней рыбалки становятся жертвами коварного тонкого льда, и на помощь им приходят спасатели.

 Должны ли горе-рыбаки, оказавшиеся в опасной ситуации по собственной вине, оплачивать услуги МЧС, разбирался корреспондент агентства «Минск-Новости».

В минувшую пятницу на Чижовском водохранилище от берега откололась льдина и унесла двух рыбаков. Сообщение на номер 101 поступило в 16:48, звонил один из терпящих бедствие. Ветер в тот день был сильный, и к моменту приезда спасателей льдину оттащило на 200 м. В 17:11, то есть через 20 с небольшим минут, рыбаки были уже на берегу, в медицинской помощи не нуждались, а легкий испуг не лечится, исчезая сам по себе.


Сообщение о ЧП попало в Интернет, и среди пользователей, как водится, завязалась полемика. Нет, то, что спасенные рыбаки — неадекватные люди, даже не обсуждалось. Это понятно. Просто одни считали, что услуги МЧС в таком случае должны быть платными. Логика железная. Рыбаки прекрасно понимают степень риска, тем не менее все равно лезут на последний лед. На их спасение тратятся немалые средства: расходы на бензин, амортизация спецсредств, в том числе подводного снаряжения для извлечения уже утонувших, и так далее. Причем ситуации повторяются каждую зиму из года в год. В масштабах страны, когда счет идет на десятки и сотни случаев, суммы получаются с многочисленными нулями. Да и оплату больничных листов для сотрудников МЧС, а они тоже люди и могут простудиться, ныряя в холодную воду, никто не отменял.

У сторонников безвозмездного спасения свои доводы. Во-первых, рискуют провалиться под лед не только рыбаки. Пожалуйста, вот субботний снимок.

Местные жители на велосипедах пересекают Нарочь. Маршрут из деревни А в деревню Б через озеро наиболее короткий, потому что по прямой. Во-вторых, ежегодно теряются десятки, если не сотни, грибников-ягодников. Люди прекрасно осознают, чем может закончиться сбор клюквы на незнакомом болоте, тем не менее берут корзины и идут в лес. Для обнаружения потеряшек не только привлекают поисково-спасательные отряды, но и взлетают вертолеты, а авиационный бензин стоит намного дороже обычного. И никто же не ратует за то, что свой поиск заблудившиеся должны оплачивать! В-третьих, силовые ведомства, в том числе МЧС, содержатся на деньги налогоплательщиков, то есть на средства рыбаков, грибников-ягодников и нарочанских велосипедистов. Поэтому расходы спасателям возмещают посредством подоходного налога.

Вот такой расклад, когда правы обе стороны. Причем проблема эта не только отечественная. В России рыбаки-папанинцы по весне плавают на льдинах регулярно. Но деньги считают все, и сейчас в Московской областной думе рассматривают профильный законопроект. Экстремалы подледной рыбалки обязаны будут возместить расходы на свое спасение. Правда, формулировку закона многие называют безграмотной. Речь идет о «возмещении ущерба экстренным службам при оказании помощи тонущим людям, когда это происходит по вине пострадавших». При чем здесь ущерб, если выручить из беды человека — прямая обязанность спасателя?

А вот в Беларуси правоприменительная практика в подобных случаях давно существует. Имеется в виду запрет на посещение лесов в пожароопасный период. Местные исполкомы или Советы депутатов принимают соответствующее решение — и всё, граждане обязаны полностью отказаться от лесных прогулок, шашлыков на природе или сбора грибов. В противном случае с виновных взыскивают штраф. Аналогичные административные меры следует ввести и в отношении рыбаков. Вышел на тающий лед, даже если не провалился, — всё равно плати штраф. А деньги пусть действительно пойдут на бензин и амортизацию подводного снаряжения спасателей.


P. S. Если еще рыбаки — тунеядцы, то есть сидят с удочками в свое удовольствие в рабочие дни, когда вся страна плодотворно трудится, тут вообще другого мнения быть не может: пусть оплачивают.


 
Теги: Минск
 
 
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Каждую зиму из года в год любители зимней рыбалки становятся жертвами коварного тонкого льда, и на помощь им приходят спасатели.
 
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