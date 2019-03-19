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Смотрите, как в Минске может стремительно меняться погода

19.03.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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В сети интернет появилось видео, на котором за 70 секунд показано, как может быстро меняться погода в Минске на протяжении дня.


В сети появилось видео, как в Минске может стремительно меняться погода (фото носит иллюстративный характер) TUT.BY опубликовал ролик, показывающий, что такое март в Беларуси. «Это когда ты идешь до метро и на улице светит солнце, а через 20 минут, когда выходишь из подземки, уже сыпет снег», — комментирует кадры издание. Снег, солнце, тучи и ветер сняты живо и невероятно красиво.


 
Теги: Минск
 
 
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В сети интернет появилось видео, на котором за 70 секунд показано, как может быстро меняться погода в Минске на протяжении дня.
 
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