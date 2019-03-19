Смотрите, как в Минске может стремительно меняться погода





В сети появилось видео, как в Минске может стремительно меняться погода (фото носит иллюстративный характер) TUT.BY опубликовал ролик, показывающий, что такое март в Беларуси. «Это когда ты идешь до метро и на улице светит солнце, а через 20 минут, когда выходишь из подземки, уже сыпет снег», — комментирует кадры издание. Снег, солнце, тучи и ветер сняты живо и невероятно красиво.



