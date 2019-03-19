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Происшествия, криминал

20.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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«Обул» товарища

Доверием знакомого злоупотребил житель Городка. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Пострадавший дал свою банковскую карточку, сообщив ее пин-код, товарищу и попросил совершить покупку. После этого карта осталась у нечистого на руку гражданина, и он решил воспользоваться ей по своему усмотрению: снял с нее наличные и купил товары на общую сумму более 260 руб. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь — хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

 

Подарок вору

Часто владельцы имущества не принимают должные меры по его сохранности и делают тем самым «подарок» недобросовестным людям, желающим «погреть» руки на чужом добре.

Так, легкой добычей для неустановленного преступника стали автомагнитола и аудиоколонки, которые он вынес из незакрытого автомобиля, находящегося на стоянке в одном из агрогородков района. С заявлением о пропаже в РОВД обратился хозяин машины. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — тайное похищение имущества (кража).

По материалам Городокского РОВД и РОСК подготовила Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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«Обул» товарища Доверием знакомого злоупотребил житель Городка. В его отношении возбуждено уголовное дело. Пострадавший дал свою банковскую карточку, сообщив...
 
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