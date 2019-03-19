ВОСЬМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК УСТАНОВИЛ В ЛЕСУ СКРЫТЫЕ КАМЕРЫ, И ЕГО ОТКРЫТИЕ УДИВИЛО УЧЕНЫХ

Интересные открытия могут совершать не только ученые, но и дети.

Именно это произошло в американском штате Аризона, где 8-летний школьник по имени Данте де Корт установил в лесу скрытые камеры, для того чтобы понаблюдать за поведением своих любимых диких животных — ошейниковых пекари. То, что удалось снять мальчику, весьма удивило зоологов, так как до этого науке были неизвестны подробности поведения пекари.