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ВОСЬМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК УСТАНОВИЛ В ЛЕСУ СКРЫТЫЕ КАМЕРЫ, И ЕГО ОТКРЫТИЕ УДИВИЛО УЧЕНЫХ
20.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Интересные открытия могут совершать не только ученые, но и дети.
Именно это произошло в американском штате Аризона, где 8-летний школьник по имени Данте де Корт установил в лесу скрытые камеры, для того чтобы понаблюдать за поведением своих любимых диких животных — ошейниковых пекари. То, что удалось снять мальчику, весьма удивило зоологов, так как до этого науке были неизвестны подробности поведения пекари.
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Интересные открытия могут совершать не только ученые, но и дети. Именно это произошло в американском штате Аризона, где 8-летний школьник по имени Данте де Корт...
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