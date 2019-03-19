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Руководство готовит вертикаль к старту выборов 2019/2020
Однако пока не выработаны окончательный сценарии и процедуры изменения конституционного дизайна властной системы.
Фото: https://belarusfeed.com
«Электоральная повестка и тематика обеспечения информационной безопасности преобладает в медиапространстве», —
По их прогнозам, власти продолжат акцентировать внимание электората на тематике суверенитета и независимости, вопросах безопасности, а социально-экономической повестке будет отведено второстепенное значение на фоне отсутствия успехов в росте благосостояния населения.
Как отмечают эксперты, по всей видимости, у властей существуют опасения по поводу нарастания политизации общества и высокой протестной мобилизации населения в случае проведения конституционного референдума, особенно в условиях невысоких рейтингов государственных институтов.
«Сомнения главы Центризбиркома в необходимости всенародного голосования для изменений во властном дизайне могут свидетельствовать о рассмотрении белорусским руководством непопулярных среди населения и чувствительных для общества вопросов», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».
Таким образом, центральной темой избирательной кампании власти выбирают обеспечение политической стабильности и безопасности, суверенитета и независимости страны на фоне нарастания напряженности в отношениях с Кремлем.
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Однако пока не выработаны окончательный сценарии и процедуры изменения конституционного дизайна властной системы.
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