Руководство готовит вертикаль к старту выборов 2019/2020

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отмечают эксперты «Беларусь в фокуе». «Электоральная повестка и тематика обеспечения информационной безопасности преобладает в медиапространстве», —эксперты «Беларусь в фокуе».





По их прогнозам, власти продолжат акцентировать внимание электората на тематике суверенитета и независимости, вопросах безопасности, а социально-экономической повестке будет отведено второстепенное значение на фоне отсутствия успехов в росте благосостояния населения.





Как отмечают эксперты, по всей видимости, у властей существуют опасения по поводу нарастания политизации общества и высокой протестной мобилизации населения в случае проведения конституционного референдума, особенно в условиях невысоких рейтингов государственных институтов.









«Сомнения главы Центризбиркома в необходимости всенародного голосования для изменений во властном дизайне могут свидетельствовать о рассмотрении белорусским руководством непопулярных среди населения и чувствительных для общества вопросов», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».





Таким образом, центральной темой избирательной кампании власти выбирают обеспечение политической стабильности и безопасности, суверенитета и независимости страны на фоне нарастания напряженности в отношениях с Кремлем.