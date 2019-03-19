Бизнесмен Богдан Цагойко: Я с детства знал, что буду заниматься бизнесом

Сегодня Богдан Цагойко – основатель крупнейшей сети туристических агентств в Беларуси «MakeTravel» и сооснователь digital-агентства «White Label». Кстати, парню всего 25 лет.





Круглые сутки на связи





- Богдан, традиционно считается, что турбизнес – дело рисковое и не всегда прибыльное. В чем секрет вашего успеха?





- Во-первых, я считаю, что успех прямо пропорционален вложенному труду. Во-вторых, я сторонник активной рекламной компании, в этом более-менее разбираюсь, и еще три года назад сделал ставку на социальные сети. Сегодня у нас ВКонтакте 132 тысячи подписчиков (все чистые в плане таргетирования), в Instagram - 92 тысячи. Это самые большие показатели среди всех белорусских групп.





Турагентство «MakeTravel» открылось в 2015 году, мы пару месяцев поработали, а затем случилась авиакатастрофа - взорвался самолет, летевший из Египта в Санкт-Петербург. После этого рынок туризма сильно просел, некоторые турфирмы закрылись. И у нас почти не было продаж. Все, что вложили в развитие – прогорело. Мы не работали почти 8 месяцев, а в мае 2016 снова стартовали. Первые пару месяцев все шло со скрипом, а потом потихоньку стали выстраивать работу. Мне очень сильно помогла жена, она меня морально поддерживала и сама продавала туры. Ну и пошло-поехало!





- Супруга тоже работает в сфере турбизнеса?





- Сейчас она в декрете. Но помогает, конечно. В первую очередь – идеями.





Буквально за последний год мы выросли с двух до девяти офисов: четыре в Минске и по одному в каждом областном городе. В штате 55 человек. Если не ошибаюсь, среди всех белорусских туркомпаний у нас самое большое количество сотрудников.





- Если не секрет, какая у них зарплата?





- У кого-то – средняя по стране, у кого-то – гораздо выше. Все зависит от продаж. К тому же у нас в компании есть много разных повышающих коэффициентов и возможностей заработать премию. Например, сотрудник, у которого хорошо идут продажи, который старается, в целом к работе относится уважительно, конечно, зарабатывает неплохо.





- Знаю, что при вашем агентстве работала Академия турбизнеса, где вы обучали сотрудников…





- Да, есть Академия, но сегодня мы немного приостановили это направление. Дело в том, что мы в агентство почти всех сотрудников берем без опыта работы, сами обучаем. Обучение длится четыре недели, после – экзамен. При нашей Академии туризма были также платные группы, самых сильных выпускников мы трудоустраивали. Внезапно мы столкнулись с волной негатива от тех, кто не показал больших успехов в учебе. А мы дорожим репутацией компании и поэтому пока решили отказаться от подготовки кадров для туристической отрасли.





Кстати, ВКонтакте у нас из 1900 отзывов лишь несколько негативных. И это за все время нашей работы!





- Сегодня на туристическом рынке высокая конкуренция. Есть известные фирмы, которые работают десятки лет. И мне кажется, многие клиенты выбирают именно их. Что вы делаете для того, чтобы люди пришли за путевкой на отдых именно к вам?





- В первую очередь, развиваем сервис. У нас клиент всегда прав. Причем в любом случае. В нашей компании есть определенные внутренние стандарты работы. Есть отличная бонусная система – если клиент путешествует с нами не первый раз, он получает определенную накопительную скидку. Сейчас мы хотим дополнительно дарить нашим туристам либо брендированные подушки MakeTravel, либо рюкзаки. Пока еще определяемся и в самое ближайшее время введем это правило.





- Правда, что менеджеры вашей компании 24 часа в сутки находятся на связи с клиентом?





- Да. И по этому поводу есть даже внутренние проверки, когда руководитель офиса может набрать сотрудника поздно вечером, и он обязательно должен взять трубку. Возможно, это довольно жесткое правило, но оно дает возможность нашим клиентам в экстренном случае всегда рассчитывать на помощь. А ситуации разные бывают: кто-то паспорт потерял, кто-то на рейс опоздал. Мы должны сделать максимум, чтобы клиент был доволен. Поэтому да, мы всегда на связи.





Хочу на Занзибар!





- Какие моменты вы рекомендуете в первую очередь предусмотреть тем, кто заказывает путевку в туркомпании? Например, я еду на отдых с ребенком, у меня есть базовый набор требований: первая линия, хорошее питание по системе «все включено», пологий вход в море, вай-фай…





- Из-за некомпетентности сотрудников вам могут предложить, например, не очень хороший отель. Просто не все компании занимаются внутренним обучением отельной базы, не отправляют своих сотрудников в рекламные туры, и знания менеджеров оказываются чисто теоретическими. Поэтому я советовал бы, в первую очередь, смотреть на отзывы о компании и обратную связь. Если отзывы положительные -- компании можно доверять. Есть менеджеры, о которых также много позитивных отзывов, к ним можно обратиться за подбором тура. Ну и важно смотреть отзывы об отелях. Наши туристы сейчас все расписывают детально.





- Раннее бронирование уже закончилось ли еще нет?





- По некоторым направлениям еще продолжается. Раннее бронирование – это, условно говоря, заказ тура за три месяца. Очень хорошо бронировать туры за полгода – хорошие отели, как правило, раскупают заранее.





- Какие страны в этом сезоне пользуются особой популярностью?





- Зимой был Египет, летом – традиционно Турция, Греция, Испания и Черногория. Это самые популярные направления и в этом сезоне. Еще стали пользоваться спросом Танзания, Занзибар -- зимой был спрос на туры туда. Занзибар очень красивый остров, пляжи визуально чем-то похожи на Мальдивы.





- Болгария уже не в топ-списке?





- Еще пользуется популярностью, но по сравнению с прошлыми годами уже идет на спад. Люди начали понимать, что такое качественный сервис. Болгария – это недорогой бюджетный отдых, но мне кажется, летом люди больше нацелены на Европу.





- По сравнению с прошлым годом цены на туры увеличились?





- Примерно на 10-12 процентов на отдельные направления. Хотя по раннему бронированию в некоторые отели можно купить туры чуть ли не на 50 процентов дешевле, чем непосредственно перед вылетом. Но и раннее бронирование тоже выросло в цене.





- Сами вы где отдыхаете?





- Не могу сказать, что я заядлый путешественник… Недавно прилетел из Египта, ездил на награждение. Наша компания попала в топ-200 в СНГ по одному оператору. В ноябре был в Арабских Эмиратах.





Лично мне больше всего нравится Турция. Считаю, что там один из самых лучших сервисов. Ну и Европа – мне симпатична Испания, я там был уже три раза, эта страна близка мне по духу.





- Вы отдыхаете с ребенком?





- По-разному. Иногда с семьей, иногда с друзьями...





- Есть ли какие-то особенности отдыха с детьми?





- Моей дочке два года. Ясное дело, с ней не пойдешь тусоваться в ночные клубы. Поэтому если стоит цель полноценно отдохнуть, то лучше, конечно, ехать без детей.









1000 долларов за сайт





- В прошлом году туроператор «Натали-Турс» отменял чартеры в Европу, и у некоторых белорусов отпуск накрылся медным тазиком… Можно ли как-то застраховаться от подобных случаев?





- Мы, кстати, почти не бронировали у «Натали-Турс». Либо повезло, либо какое-то предчувствие было… Хотя знаю, что некоторые белорусские компании попали на большие деньги. У нас в этом смысле дыра в законодательстве. В России и в Украине полностью за все отвечает туроператор, и это, на мой взгляд, правильно. А у нас - турагентства. Это дикое недоразумение. Если оператор мог выплатить десятки тысяч долларов, то для турагентств это зачастую не под силу.





Кстати, мы сейчас планируем открывать офисы нашего турагентства в Киеве. Там в этом отношении гораздо проще работать. Если все пойдет хорошо, откроемся и в России. Это наши планы на ближайший год.





- В последнее время слуху было немало громких уголовных дел, когда директора туркомпаний растворялись с деньгами клиентов…





- В первую очередь, перед покупкой тура туристы должны обращать внимание, как я уже говорил, на репутацию компаний. Хотя… Кажется, были случаи и с фирмами, пару лет работавшими на рынке… Конечно, турист не застрахован от подобных рисков.





Для меня лично показатель, когда у компании есть хотя бы несколько офисов, большая клиентская база, положительные отзывы. Тогда уменьшается риск попасть на неприятности. Все данные можно сегодня проверить на сайтах, посмотреть группы в социальных сетях. Но 100-процентной страховки для туриста в нашем законодательстве, к сожалению, нет. И если директор компании вместе с деньгами клиентов сбежал на Бали, то, его оттуда вряд ли достанешь…





- Богдан, турбизнес – не единственное ваше занятие…





- Вторую компанию мы открыли совсем недавно, меньше года назад. Это digital-агентство «White Label». Мы занимаемся разработкой сайтов, smm- и сeo-продвижением, контекстной рекламой, личным брендингом в Instagram в и Ютуб под ключ. Работаем, в основном, с российским рынком, потому что платежеспособность российских компаний на сегодняшний день гораздо выше, чем белорусских.





- А как родилась идея создания digital-агентства?





- Я довольно неплохо разбираюсь в smm, мой друг -- в продажах, он является соучредителем, а третий друг занимается разработкой сайтов и дизайном. Мы скооперировались и решили организовать агентство. Сегодня компания, несмотря на то, что была недавно создана, в целом работает достаточно успешно.





- Расскажите о своих клиентах.





- Одна заказчица у нас из Майами, у нее в Беларуси и в Майами салоны красоты, мы их продвигаем. Есть фитнес-блогер, у которого около 400 тысяч подписчиков. Ну и есть другие компании, не маленькие. Белорусских - процентов 20. Как правило, это бьюти-индустрия, салоны красоты. У нас еще не все понимают силу тех же социальных сетей, лэндингов – это одностраничные сайты, они очень эффективны в плане привлечения рекламы, увеличения аудитории. Мы делаем такие сайты дорого – от 1000 долларов. Есть много компаний, которые предлагают такие же сайты за 200 долларов, но после этого их владельцу еще приходится вкладывать в контекстную рекламу 3--4 тысячи долларов, потому что сайт слабый. Мы делаем дорого, ставим рекламу и за минимальную сумму человек получает заявки.





Бизнес на шпаргалках





- Вы закончили нархоз. С самого начала понимали, чем будете заниматься?





- Да. Я с детства знал, что буду заниматься бизнесом. Первый раз пошел работать в 13 лет. Моя бабушка работала в детской онкологии в Боровлянах, с ее подачи я там косил и выщипывал траву между плиток. А в 16--17 лет у меня уже был первый мини-бизнес, ну и после этого уже пошло-поехало…





- Первый бизнес – это какой?





- Шпаргалки для школьников. В типографии заказывал партию шпаргалок уменьшенных размеров и продавали школьникам. Первый год это было только на карманные расходы, а потом деньги со шпаргалок я потратил на путешествия, что-то вложил в новый бизнес. Это был тот момент, когда еще мало компаний занималось шпаргалками. Маржинальность бизнеса была 500-600 процентов! Комплект шпаргалок стоил долларов 10, а себестоимость одной – около двух долларов. У нас, как я подсчитал, около 400 тысяч школьников, и даже если каждый третий закажет… Около 130 тысяч. Конечно, были свои подводные камни, но для студенчества это был отличный заработок. По крайней мере, машину я купил именно за эти деньги.





- Ого!





- Да, а некоторые отрицали этот вид бизнеса, хотели все и сразу. Я понимал, что нужно вначале заработать какой-то капитал, и я его заработал. Потом немного занимался цветами – в основном, к 8 марта.





- Выращивали?





- Нет, просто покупал и продавал. Это раз в год, но если несколько точек поставить, то можно неплохо заработать.

Потом у меня была компания, которая занималась разработкой и печатью выпускных альбомов для школьников. Работали по всей Беларуси. Но я сделал ставку на турагентство, и получилось, что этой компанией перестал заниматься, хотя еще до сих пор много заявок идет. Пока не знаю, что с ними делать…





- Мне кажется, турбизнес – это не то, чем вы планируете заниматься всю жизнь…





- Не знаю, как сложится… Но пока хотелось бы развивать турагентство. И если в Беларуси у нас 9 офисов, то в Украине их должно быть минимум в пять раз больше, потому что там население платежеспособное, и цены на полеты дешевле. В России – еще больше офисов нужно. Примерный план, как все реализовать, у меня есть. Из самых дальнейших идей – мы начали разработку еще одного онлайн-проекта, связанного с туризмом, хотелось бы, чтобы он выстрелил в мировом масштабе.





- Как вы все успеваете?





- Я вам больше скажу – у меня много свободного времени. Не могу сказать, что я очень занятой человек…





- Грамотный тайм-менеджмент?





- Стараюсь вставать не раньше 10-11 утра. Когда высыпаюсь, у меня мозги лучше работают. Ориентируюсь на принцип Парето – 20 процентов усилий дают 80 процентов эффективности. И не понимаю тех людей, которые говорят, что вечно заняты и ничего не успевают. Это либо человек себя искусственно пытается ввести в состояние занятости, либо неправильно распределяет свое время, если занимается бизнесом. На начальных этапах и у меня, конечно, бывало такое, что первый год работал с утра до ночи. Но если потом бизнес идет в гору, то все меняется.





К примеру, у меня в штате есть кадровик. Да, это затраты, но вместе с тем я покупаю время кадровика и освобождаю свое. Для меня важно побыть с ребенком. Не хотелось бы через 20 лет жалеть о том, что не уделял дочери внимания…





- Какие еще секреты успешности?





- Успешность – понятие относительное. В сравнении с теми, кто только начинает, возможно, я успешен. Но есть ребята , которые в свои 25 лет гораздо лучше и круче меня, у них крутые стартапы, суммы дохода значительно выше…





На мой взгляд, если есть желание, цель, если вы не боитесь трудностей – все получится. У меня была ситуация, когда я в первый год прогорел, потерял около 5000 долларов. Тогда был студентом и для меня это были неплохие деньги…





- Многие считают, что в Беларуси бизнесом заниматься сложно, нет условий…





- Я считаю, бизнесом может заниматься каждый. Законодательство не мешает.





- Какая сумма вам нужна в месяц, чтобы просто нормально себя чувствовать?





- Я человек совершенно неприхотливый. Когда зарабатываешь первые хорошие деньги, конечно, хочется по ресторанам походить, и дома вообще не питаешься. Но проходит время, и ты понимаешь, что домашний борщ, салат, гречка, мясо – это вкусно. И никаких особых изысков не надо. На 500 долларов одному можно прожить. Но с семьей – невозможно! Потому что только на ребенка такая сумма может уходить, если одевать его в средние бренды типа Zara. Не меньше 1500 долларов в месяц нужно на потребности семьи.





Я, кстати, не понимаю, как люди выживают на 800 долларов с двумя детьми. Это психологически давит постоянно на мозги…





Все винят правительство, но мне кажется, у нас народ ленивый. В Беларуси очень неглупые люди, но при этом многие всегда чего-то ждут, медленно раскачиваются. Если есть возможность покурить лишний раз – с удовольствием этим пользуются, отлынивают от работы, но при этом хотят большие зарплаты...





Самая большая проблема, которая стоит передо мной в компании – кадры. С большего, люди сами виноваты, что зарабатывают немного. На мой взгляд, кто хочет, тот всегда сможет заработать больше, государство этому не препятствует.





- Богдан, а вы никогда не думали заняться политикой?





- Пока я к этому не готов. Но не исключено, что когда-нибудь рассмотрю этот вопрос. Если буду уверен, что смогу поменять к лучшему чьи-то жизни, конечно, займусь. Но пока мне хочется реализоваться в бизнесе…



