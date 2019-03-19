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После 14 месяцев в СИЗО Андрея Мишелутова из Fenox отпустили домой

20.03.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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19 марта, стало известно, что Андрея Мишелутова, сотрудника группы компаний Fenox, выпустили на свободу. Он пробыл в СИЗО 14 месяцев. Информацией об этом поделилась его супруга, художница Ника Сандрос в Facebook:

«Мы все в шоке! Внезапно и неожиданно нас с адвокатом вызвали в генеральную прокуратуру и подписали документы об освобождении его из СИЗО под залог. Потом я четыре часа сидела напротив двери в СИЗО и ждала. Потом он вышел. Теперь мы дома.

Ничего еще не закончилось. Что дальше – мы не имеем понятия. Суд. Помилование. Или еще что-то. Это не имеет никакого значения. Мы дома.

Мы хохочем так, что уже живот болит. Мы танцевали наши любимые танцы. Сейчас будем есть еду. Все. Все. Мы дома. Спасибо вам огромное за поддержку. Я так благодарна. Я сама ни за что не справилась бы. Это ужасно. Это счастье».

Напомним, Мишелутова обвиняли в пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму больше ста тысяч рублей. Его продолжали держать в заключении, даже когда всех фигурантов дела, включая владельца всего Fenox Виталия Арбузова, отпустили. 
 
 
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19 марта, стало известно, что Андрея Мишелутова, сотрудника группы компаний Fenox, выпустили на свободу. Он пробыл в СИЗО 14 месяцев. Информацией об этом поделилась его...
 
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