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Праздник для всех: на Вторые Европейские игры выделено более 3 тыс. билетов для инвалидов

20.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Больше трех тысяч билетов предусмотрено для людей с инвалидностью на Вторые Европейские игры, которые пройдут в Минске, передает «МИР 24».

Скидка на такие билеты составит 90%. Больше всего мест выделено на церемонии открытия и закрытия игр. Спортивные объекты будут доступны как для инвалидов-колясочников, так и для людей с ослабленным зрением. Им помогут специально обученные волонтеры.  

«Это не просто игры, это огромное туристическое событие, огромный праздник. И в нем должны иметь возможность участвовать люди со всеми особенностями, и чтобы эти особенности их не ограничивали. Это самое важное», – указал директор «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский.

Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня. Минск примет более четырех тысяч атлетов. 



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Теги: Минск
 
 
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Скидка на такие билеты составит 90%. Больше всего мест выделено на церемонии открытия и закрытия игр. Спортивные объекты будут доступны как для...
 
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