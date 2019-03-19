Праздник для всех: на Вторые Европейские игры выделено более 3 тыс. билетов для инвалидов

Больше трех тысяч билетов предусмотрено для людей с инвалидностью на Вторые Европейские игры, которые пройдут в Минске, передает «МИР 24».

Скидка на такие билеты составит 90%. Больше всего мест выделено на церемонии открытия и закрытия игр. Спортивные объекты будут доступны как для инвалидов-колясочников, так и для людей с ослабленным зрением. Им помогут специально обученные волонтеры.

«Это не просто игры, это огромное туристическое событие, огромный праздник. И в нем должны иметь возможность участвовать люди со всеми особенностями, и чтобы эти особенности их не ограничивали. Это самое важное», – указал директор «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский.