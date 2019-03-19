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Её нашли в ванной: в Гродно девочка отравилась угарным газом

20.03.2019 10:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несчастный случай в Гродно: отравление угарным газом получила девочка 2005 года рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 2 часов она госпитализирована в областную детскую клиническую больницу с признаками отравления.

Известно, что она проживает в частном доме с родителями. В бессознательном состоянии ее обнаружил отец в ванной, где установлен газовый отопительный котел. Состояние пострадавшей тяжелое.

Её нашли в ванной: в Гродно девочка отравилась угарным газом

Её нашли в ванной: в Гродно девочка отравилась угарным газом
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Несчастный случай в Гродно: отравление угарным газом получила девочка 2005 года рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 2...
 
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