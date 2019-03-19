Её нашли в ванной: в Гродно девочка отравилась угарным газом

Новости Беларуси. Несчастный случай в Гродно: отравление угарным газом получила девочка 2005 года рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 2 часов она госпитализирована в областную детскую клиническую больницу с признаками отравления.

Известно, что она проживает в частном доме с родителями. В бессознательном состоянии ее обнаружил отец в ванной, где установлен газовый отопительный котел. Состояние пострадавшей тяжелое.







