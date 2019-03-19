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Её нашли в ванной: в Гродно девочка отравилась угарным газом
Новости Беларуси. Несчастный случай в Гродно:
Известно, что она проживает в частном доме с родителями. В бессознательном состоянии ее обнаружил отец в ванной, где установлен газовый отопительный котел. Состояние пострадавшей тяжелое.
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Новости Беларуси. Несчастный случай в Гродно: отравление угарным газом получила девочка 2005 года рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 2...
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