Президент Польши не позвал Путина на годовщину начала Второй мировой войны









Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя президента Польши.





При этом ранее польский МИД сообщал, что рекомендовал пригласить российского президента на мероприятия. Позднее в министерстве заметили, что организацией занимается канцелярия президента, а окончательное решение о списке гостей принимает глава государства.





Кремль информацию пока не прокомментировал.





Заметим, что 10 лет назад, то есть до оккупации Крыма и агрессии против Украины, президент РФ был одним из гостей на мероприятиях по поводу 70-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходили в Польше.