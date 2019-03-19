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Президент Польши не позвал Путина на годовщину начала Второй мировой войны

20.03.2019 10:49 — Разное | Партизан  
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Президент Польши Анджей Дуда не пригласил президента РФ Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.



Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя президента Польши.

При этом ранее польский МИД сообщал, что рекомендовал пригласить российского президента на мероприятия. Позднее в министерстве заметили, что организацией занимается канцелярия президента, а окончательное решение о списке гостей принимает глава государства.

Кремль информацию пока не прокомментировал.

Заметим, что 10 лет назад, то есть до оккупации Крыма и агрессии против Украины, президент РФ был одним из гостей на мероприятиях по поводу 70-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходили в Польше.

 
 
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Президент Польши Анджей Дуда не пригласил президента РФ Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
 
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