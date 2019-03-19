Напомнившая о нацизме риторика главы Volkswagen может стоить ему работы

Независимые акционеры Volkswagen AG вслед за наблюдательным советом компании высказали порицание ее гендиректору Герберту Диссу, который на прошлой неделе крайне неудачно выразился в ходе заседания правления.

Как пишет Financial Times, слова Г.Дисса, напомнившие о нацистской Германии, могут стоить ему должности CEO.

Г.Дисс на заседании 12 марта говорил топ-менеджерам Volkswagen о том, что высокая рентабельность бренда Porsche обеспечивает ему более значительную свободу и возможности, чем у других марок группы, включая Audi. Однако он выбрал для этого максимально неподходящие слова: "Ebit macht frei" (нем. "EBIT освобождает"). Созвучная надпись "Arbeit macht frei" (нем. "Труд освобождает" или "Труд делает свободным") висела над входом во многие нацистские концлагеря, включая Освенцим. Критики Г.Дисса признают, что у фразы более длительная история в Германии - она употребляется как минимум с 70-х годов XIX века, но подчеркивают, что сейчас чаще всего слова "Arbeit macht frei" ассоциируются с ужасами нацизма.

Гендиректор Volkswagen быстро осознал ошибку и принес извинения еще на прошлой неделе, в том числе в соцсети LinkedIn. "Выбор слов был крайне неудачным, и я глубоко сожалею о той боли, которую мог ненамеренно причинить", - написал Г.Дисс, уточнив, что речь шла исключительно об операционных показателей брендов, входящих в группу Volkswagen.

Наблюдательный совет Volkswagen отметил, что считает высказывание CEO неуместным, но принимает во внимание его извинения.

Однако представитель одного из американских институциональных инвесторов, долгое время работающий в отрасли заявил FT: "Думаю, его (Г.Дисса - ИФ) уволят. Я не могу определиться со своим отношением. С одной стороны, он один из немногих руководителей, которые реально могли бы направить компанию в нужную сторону. С другой стороны, его слова настолько оскорбительны, что, мне кажется, их нельзя простить".

Аналитики Sanford C. Bernstein также опасаются, что из-за этого происшествия Volkswagen может грозить смена руководства.

Директор организации германских миноритариев различных компаний DSW Ульрих Хоккер назвал оговорку Г.Дисса возмутительной. "В Германии так говорить нельзя", - считает он. У.Хоккер намерен требовать от Г.Дисса и Volkswagen еще одного извинения на предстоящем годовом общем собрании акционеров. Вместе с тем он не уверен, что гендиректор заслуживает увольнения.

Еще один из акционеров Volkswagen, компания которого владеет акциями автопроизводителя на десятки миллионов евро, заявил, что он и другие акционеры, с которыми он беседовал, были "очень расстроены и потрясены" словами Г.Дисса. "Мы так на него надеялись, на его перспективную стратегию, на его внимание к затратам. Однако на прошлой неделе все изменилось, и теперь возникли серьезные вопросы о его суждениях", - сказал он FT.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отказался комментировать ситуацию.

Первым изданием, написавшим о словах Г.Дисса, был немецкий Manager Magazin. Несколько человек, присутствовавших на том заседании правления Volkswagen, заявили изданию, что CEO и раньше неоднократно использовал подобные фразы.

Автоконцерну тут же напомнили об истории его отношений с нацисткой Германией: компания была основана в 1937 году, чтобы обеспечить население Третьего рейха недорогими автомобилями, оттуда и ее название, означающее в переводе с немецкого "народный автомобиль". Во время Второй мировой войны заводы Volkswagen использовались для производства военной техники и транспорта для нужд фронта.

60-летний Г.Дисс встал во главе Volkswagen в апреле прошлого года, его приоритетом было восстановление бренда и группы компаний в целом после "дизельгейта" - скандала, связанного с искажением данных о содержании вредных веществ в выхлопах дизельных двигателей.