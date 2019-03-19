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Почувствуй разницу! Как фразу "мир меняется..." продолжили Лукашенко и Назарбаев

20.03.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Просто цитаты двух политиков, которые начинаются с одной фразы "мир меняется…"



Александр Лукашенко:

“Мир стремительно меняется. Мы должны адаптироваться к меняющимся условиям, чтобы не только не потерять занятые нами ниши, но и найти новые. Появились новые проблемы, вызовы. Да и время, наверное, требует чего-то нового. И начинать надо с главного, если мы решимся на это. Нам надо создать группу мудрецов, юристов, которые проанализируют Основной закон”

Нурсултан Назарбаев:

“Мы видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка. Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и моё поколение сделали для страны всё, что смогли. Результаты вам известны. 


Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну ещё лучше. Вместе с миром меняться должны и мы. Обращаюсь к молодому поколению казахстанцев — берегите независимый Казахстан — нашу общую Родину”

 
 
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Просто цитаты двух политиков, которые начинаются с одной фразы "мир меняется…"
 
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