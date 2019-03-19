







Александр Лукашенко:





“Мир стремительно меняется. Мы должны адаптироваться к меняющимся условиям, чтобы не только не потерять занятые нами ниши, но и найти новые. Появились новые проблемы, вызовы. Да и время, наверное, требует чего-то нового. И начинать надо с главного, если мы решимся на это. Нам надо создать группу мудрецов, юристов, которые проанализируют Основной закон”





Нурсултан Назарбаев:





“Мы видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка. Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и моё поколение сделали для страны всё, что смогли. Результаты вам известны.









Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну ещё лучше. Вместе с миром меняться должны и мы. Обращаюсь к молодому поколению казахстанцев — берегите независимый Казахстан — нашу общую Родину”