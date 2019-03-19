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Директор областного центра творчества Т.Валевач получила награду «Отличник образования Республики Беларусь»

20.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   В начале марта директор областного центра инновационного и технического творчества Т.П.Валевач получила заслуженную награду «Отличник образования Республики Беларусь» из рук министра образования Республики Беларусь И.В.Карпенко. 

  Татьяна Петровна из семьи педагогов. Любовь и привязанность к этой профессии она впитала с детства. Общий стаж большой педагогической семьи - родителей, Татьяны Петровны и ее мужа Александра Ивановича - составляет более 100 лет.

  Трудолюбие, интеллигентность, отзывчивость, энтузиазм, целеустремленность, уважение к коллегам и любовь к учащимся - качества, которыми должен обладать современный педагог. Молодая и энергичная Татьяна Петровна - руководитель современного типа. Работая не покладая рук, она берется за новые и не всегда простые дела, ставит задачи и ищет пути их решения, воплощает в жизнь планы и надежды и всегда получает желаемый результат. Будучи директором, она добилась того, что, команда педагогов Брестской области на различных фестивалях, конкурсах выступает на высочайшем уровне. Силы и энергию, а также весь свой творческий потенциал отдает она организации и проведению разноплановых мероприятий областного и республиканского уровня, популяризируя профессиональное образование Брестчины. Многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям всегда приводит ее к успешному решению всех поставленных задач.

  Татьяна Петровна, как отмечают ее коллеги, умна, находчива, справедлива, добра и строга одновременно, умеет организовать и настроить коллектив на большие дела. Слаженная команда под ее руководством вовлекает молодое поколение в мир прекрасного.

  Коллектив областного центра инновационного и технического творчества
 
 
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  В начале марта директор областного центра инновационного и технического творчества Т.П.Валевач получила заслуженную награду «Отличник образования Республики...
 
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