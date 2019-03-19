Поезд для минского метро от завода «Штадлер Минск» (ФОТО)

Сегодня, 20 марта, на фанипольском заводе «Штадлер Минск» прошла пресс-конференция, посвященная презентации нового поезда, сделанного специально для минского метрополитена.

Нам не впервой бывать на заводе «Штадлер Минск», и поводы бывали разными — День семьи, например, или презентация трамвайных вагонов семейства «Метелица». Было даже эксклюзивное интервью, что называется, без галстука, с директором завода Филиппом Бруннером.

20 марта нас в очередной раз пригласили, и повод случился вполне официальный — презентация нового поезда для минского метрополитена.

— На самом деле, этот проект для меня особенно дорог, — рассказывает первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин. — Мы стояли на этом месте несколько лет назад, и ничего этого не было — был просто пустырь. Сегодня здесь современное, высокотехнологичное производство. «Штадлер Минск» доказал своим примером, что в нашей родной Беларуси нет ничего невозможного. Можно и нужно привлекать инвесторов.





Действительно, на сегодняшний день в завод «Штадлер Минск» инвестировано 90 миллионов евро, и, по словам Петера Шпулера, председателя совета директоров Stadler Rail Group, эти деньги не выброшены на ветер. Фанипольский завод является важной частью группы компаний Stadler (20% от общей мощности) и производит продукцию не только для белорусского и СНГ рынков, но и вполне в состоянии конкурировать на международном уровне.

Норвегия, Венгрия, Словения, Южная Америка (Боливия), и этот список будет только расширяться, поскольку в планах завода «Штадлер Минск» именно расширение: только в 2019 году было дополнительно инвестировано 13 миллионов евро, строится новый завод по производству преобразователей для электромоторов трамваев и поездов.









А вот, собственно, и сам виновник торжества.

Фирменный стиль Stadler просматривается, но, согласитесь, есть что-то и от тех самых составов, которые колесят по минскому метро в этот самый момент. Внутри просторно, хотя визуально и по ощущениям вагоны ниже, чем мы привыкли видеть. Зато есть кондиционеры и зарядки для телефонов (правда, не стоит рассчитывать, что они будут натыканы через каждые два метра).













— Это не просто серийный поезд из нашего каталога, — поясняет Филипп Бруннер. — Он разработан с учетом всех требований минского метрополитена. Первый поезд до конца этого месяца мы поставим на вторую линию минского метрополитена, но пока не для коммерческого использования, а для прохождения сертификации. Продолжить поставку планируем в августе этого года.



На данный момент в разной степени готовности на заводе есть шесть таких поездов — что-то пока только собирается, что-то уже находится на покраске. Производство последних четырех поездов, которые «Штадлер Минск» должны поставить по договору, начнут летом этого года, и в 2020 году, по идее, они тоже должны быть готовы.











Если бы мы были сейчас на YouTube, и речь не шла о компании Stadler, весьма к месту показалась бы вездесущая заставка «Но это не точно». Но мы не на YouTube, а «Штадлер» известна своей пунктуальностью, если не сказать скрупулезностью, так что сказали в 2020-м — значит, в 2020-м.

Ну, и, наверное, немного личных впечатлений от нового поезда. Первое, что бросается в глаза — отсутствие каких бы то ни было дверей между вагонами. Ощущение того, что ты едешь в ОЧЕНЬ большом и ОЧЕНЬ длинном троллейбусе не покидало все те сто метров, которые нас прокатили. Второе, что бросается в глаза, — странное расположение отдельно взятых поручней: их зачем-то поставили прямо посреди вагона, напротив входных дверей.

Зная нашу публику, без эксцессов точно не обойдется. Но фантазировать на эту тему мы не будем — додумайте сами.











