ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как папа Энрике Иглесиаса стал мировой знаменитостью. Истории звёзд Евровидения

20.03.2019 16:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Конкурс для артиста – как трамплин, с которого он может взлететь высоко к славе. Поэтому все молодые и не очень исполнители с энтузиазмом ездят по городам, где проходят отборы и эти самые конкурсы. Олимпийский принцип – главное участие – там не катит: им нужна победа. Если не сегодня, то завтра обязательно. Некоторые особенно талантливые после подобных конкурсов становятся знаменитыми и делают успешную карьеру на сцене. Вот, скажем, «Евровидение». В этом году конкурс будет проходить в Тель-Авиве. И там наверняка зажжется новая звезда. Как это было уже не раз. Давайте откроем 63-летнюю историю европейского эстрадного турнира и посмотрим, за кем из его участников фанаты толпами бегают и сегодня.    

Начнем с тех, пожалуй, за кем уже вряд ли бегают, но имена которых известны всему цивилизованному человечеству, особенно постаревшей его части. Это, конечно же, испанец Рафаэль. Теперь ему 75. В «Евровидении» он участвовал  в 1966 и 1967 годах, и хотя не занимал высокие места, после конкурсов его имя и голос зазвучали на каждой европейской улочке. Его очень полюбили и в СССР.  

Как папа Энрике Иглесиаса стал мировой знаменитостью. Истории звёзд Евровидения

Клифф Ричард, которого некоторые считали пионером британского рок-н-ролла, на пару лет старше Рафаэля. Он поднимался на сцену «Евровидения» также дважды – в 1968 и 1973. Парень всех покорил и на крыльях популярности полетел делать из себя звезду, что ему удалось. Песни Ричарда «застолбили» высокие места в национальных чартах, он поехал по миру с концертами, вел шоу на телеканалах. Королеве Елизавете герой «Евровидения», видать, тоже глянулся: она присвоила ему титул сэра.  

Как папа Энрике Иглесиаса стал мировой знаменитостью. Истории звёзд Евровидения

К этим двум покорителям Европы нельзя не добавить еще двоих заслуженных ветеранов эстрады – Джанни Моранди и Хулио Иглесиаса. Оба выступали на конкурсе в 1970, после чего их стали узнавать прохожие, а их песни зазвучали с телеэкранов, в лучших залах и на стадионах. Сначала в Европе, а потом и за морями-океанами. Кстати, если кто забыл, спросите у мамы: Хулио пел хиты «Натали», «Памяти Каррузо», «Баила, морена»… Заслушаешься! И он – папа красавчика Энрике Иглесиаса и по совместительству свекор Анны Курниковой, блиставшей когда-то на больших кортах.  

В 1974 году лавры достались шведской группе «АВВА» с песней «Ватерлоо». Там она произвела фурор, и кто кого тогда больше пропиарил – шведы конкурс или наоборот, пусть об этом пишут историки. Важно то, что несколько поколений неравнодушных к музыке людей столько лет делают звук «погромче» при песнях этой красивой четверки.  

Мы с вами сейчас вспомним персон, о которых можно рассказывать совсем коротко, потому что еще частенько мелькают перед зрителями. Например, Селин Дион. Если бы не взлёт после победы на «Евровидении-1988», её бы, может, и не пригласили позже создатели «Титаника» записать саундтрек к фильму.   

Как папа Энрике Иглесиаса стал мировой знаменитостью. Истории звёзд Евровидения

Кстати, в том же году 4-е место заняла Лара Фабиан. Итальянский мачо Тото Кутуньо до конкурса в 1990 году несколько раз побеждал в Сан-Ремо. Но «Евровидение» – это же другой масштаб. После участия в нем хиты красавца-мужчины покорили все населяемые на планете места.  

Как папа Энрике Иглесиаса стал мировой знаменитостью. Истории звёзд Евровидения

Не с таким, конечно, территориальным размахом, но всё же свою фанатскую семью после конкурса намного расширили украинки Руслана в 2004 году и Тина Кароль в 2006. Тина выпустила англоязычный альбом, куда вошла её конкурсная зажигательная композиция «Show me you love», и диск стал золотым. Услышали в Европе Диму Билана (2008), а на просторах СНГ – норвежца из Беларуси Александра Рыбака (2009). Наверняка помните этого улыбчивого паренька со скрипочкой.   

Как папа Энрике Иглесиаса стал мировой знаменитостью. Истории звёзд Евровидения

Но мы с вами знаем, что слава обрушивалась на участников конкурса не только с их песнями. Эпатаж тоже иногда, хоть ненадолго, делал людей знаменитыми. Возьмём финскую группу «Лорди» (2006) или Кончиту Вурст (2014). Вот где была забава, а? Правда, скандинавы очень скоро куда-то запропастились, а Кончита изредка появляется на горизонте. Только недавно по миру пошла гулять новость, что артист Том Нойвирт (он же – Кончита Вурст) подстригся налысо и «завязал» с образом бородатой женщины.  

Что о новом имидже думает целая армия его фанатов, надо у самих спрашивать. Мы с вами на этот вопрос не ответим. Это для нас сложно.  

Ваш В.Д.  
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс для артиста – как трамплин, с которого он может взлететь высоко к славе. Поэтому все молодые и не очень исполнители с энтузиазмом ездят по городам, где...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не просто "Ещё одно шоу". ЛСП отправляются в грандиозный стадионный тур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика