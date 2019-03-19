В Слуцкой ЦРБ рассказали, что делается для улучшения качества медицинских услуг и призвали сообщать о проблемах





«...Любые проблемные вопросы по работе ЦРБ присылайте на сайт Слуцкого РИК», — написал в своём Twitter председатель райисполкома Андрей Янчевский, комментируя публикацию газеты «Слуцкий край» о проблемах и тенденциях развития слуцкой больницы.

Вопросов много. Что делается для улучшения качества медицинского обслуживания, мы будем вам рассказывать. А начнем с беседы с главным врачом Слуцкой центральной районной больница Олегом Григорьевичем Лесниковым.

С таких слов начинается статья на сайте районной газеты.



Приоритетная задача специалистов Слуцкой центральной районной больницы – сохранение и укрепление здоровья жителей района, улучшение качества медицинского обслуживания. Для этого в районной больнице проводится комплекс мероприятий.

Главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Лесников:

— В учреждениях здравоохранения района многое делается для улучшения обслуживания населения. Уже в этом году в поликлинике по обслуживанию взрослого населения установлена система электронной очереди для прохождения флюорографии и рентген-снимков. С начала марта в детской поликлинике введена система предварительной записи к участковым педиатрам, время приема пациентов сокращено до 10 минут. Но есть еще ряд нерешенных вопросов, над которыми мы работаем. Это и укомплектование кадрами, и соблюдение жесткой исполнительской дисциплины, и постоянное повышение культуры и качества медицинского обслуживания. За последние годы значительно улучшили материально-техническую базу учреждений здравоохранения, используется большое количество прогрессивных медицинских технологий. В работу всех отделений и служб ежегодно внедряются новые методы диагностики и лечения. Применяются новые методы клинико-диагностических лабораторных исследований, новые методики в физиотерапии. В центральной районной больнице к вопросам диагностики повышенное внимание. Ведь успех лечения напрямую зависит от грамотной своевременной постановки диагноза.





Ежегодно для приобретения оборудования учреждению выделяются бюджетные средства, внебюджетные, оказывается спонсорская помощь. Так, в 2016 году приобрели лапароскопическую стойку, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат рентгенографический, четыре автомобиля «Газель» для станции скорой медицинской помощи. В 2017 году – эндоскопическую стоку, аппарат лазерный «Медиола-компакт» с УЗД-сканером, три стоматологические установки Diplomat, стоматологический комплекс ARIA EXCELL SR, рентгенодиагностический аппарат. Это лишь малая часть всего приобретенного оборудования. В январе 2016 года заработал компьютерный томограф, приобретенный за средства, выделенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.





Чтобы сделать более комфортными условия пребывания больных, как взрослых, так и детей, значительные денежные средства направляются на текущий ремонт отделений больницы. Например, в 2017 году на эти цели израсходовано 1 390 511,13 рубля. В 2017 году велись ремонтные работы в хирургическом, детском, кардиологическом (раздаточная), гастроэнтерологическом (замена оконных блоков), эндоскопическом, рентгеновском, родильном, пульмонологическом, реабилитационном (зал лечебной физкультуры) отделениях, дезинфекционной камере.





Ремонтировали детскую и взрослую поликлиники, аптеку, административный корпус, фасады, стыки стеновых панелей зданий центральной районной больницы, системы отопления и водоснабжения в подвалах ЦРБ, Мелешковскую врачебную амбулаторию, Первомайскую, Знаменскую сельские больницы, Лядненскую больницу сестринского ухода, расширялась локальная вычислительная сеть. Проведена реконструкция здания под Великосливский ФАП.

В 2018 году работа по укреплению материально-технической базы центральной районной больницы была продолжена. Работы проводились за счет средств местного бюджета, часть оборудования закупалась за счет республиканского бюджета и за собственные средства. Были приобретены реанимобиль для станции скорой медицинской помощи, 22 электрокардиографа, аппарат ИВЛ непрерывный, стерилизатор паровой и многое другое. Аппарат рентгенодиагностический «Униэксперт 3 плюс» и системы для гемодиализа – за средства республиканского бюджета.

В 2017 году была проведена процедура закупки лапароскопической стойки для хирургического отделения, ее приобретение подтверждено в 2018 году. За счет консолидации средств областного и местного бюджетов произведена ее оплата. Поступление оборудования ожидается в 2019 году.



В минувшем году восстановлена работоспособность подачи системы медицинских газов с установкой консоли от централизованного газоснабжения ЦРБ в гипсовальный кабинет травматологического отделения. Произведен текущий ремонт хирургического отделения, помещений инфекционного отделения.









Ведутся работы по ремонту гастроэнтерологического отделения, по обустройству кабинетов врачей общей практики взрослой поликлиники. Заканчивается ремонт центрального стерилизационного отделения. Требуют ремонта травматологическое отделение, фасады зданий. Многие работы проводятся хозспособом. Осуществлен монтаж и введена в эксплуатацию система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в палатном корпусе на 180 коек (терапевтический корпус). Продолжается работа по информатизации системы здравоохранения района. Внедрен электронный рецепт.











Станция скорой медицинской помощи работает круглосуточно (8 бригад), из них 3 врачебные и 5 фельдшерских. Все бригады оснащены электрокардиографами, дыхательной аппаратурой, глюкометрами, дефибрилляторами. На оснащении каждой бригады имеется необходимый набор медикаментов, изделий медицинского назначения, что позволяет работникам скорой помощи оказывать качественную медицинскую помощь в нужных объемах.







Медицинские учреждения Слуцкого района активно переходят на систему работы врача общей практики, который владеет знаниями и умениями не только терапевта, но и офтальмолога, оториноларинголога, невролога и хирурга.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Уважаемые случчане, ждем ваших предложений по улучшению качества медицинского обслуживания населения!