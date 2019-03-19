Продолжение отстойников? Местные жители интересуются, что копают на «Сахарном»

Случчане интересуются, почему работают экскаваторы на полях неподалёку от отстойников сахарного завода. «Какие-то раскопки ведутся или это продолжение отстойников поближе к домам?», — написал местный житель в Instagram SlutskGorod .

Как пояснил председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Осип Иосифович Дапиро, на поле неподалёку от ГК «Треугольник» проводится очистка отстойника и вывоз осадка.

— Жидкая фаза перекачивается на поля фильтрации за деревней Маглыши, твёрдая вычерпывается техникой и вывозится на поля, — рассказал представитель предприятия. — Такая работа здесь проводится каждый год.

Несмотря на резкий запах, на который жалуются жители «Сахарного» при определённых погодных условиях, удалённость отстойников от жилья соответствует действующим санитарным нормам, сообщили в центре гигиены и эпидемиологии.



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