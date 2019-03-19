Иудеи всего мира отмечают Пурим

В эти дни принято петь, веселиться, угощать бедняков и устраивать маскарады. Так иудеи вспоминают события, которые произошли 2500 лет назад. События, которые могли привести к ужасной трагедии, но в итоге закончились чудесным спасением.





Пурим стал символом победы над злом. Ежегодно этот праздник напоминает о чудесном спасении еврейского народа в Персидском царстве 2,5 тыс. лет назад, в период правления царя Ахашвероша.





В 2019 году он отмечается с вечера 20 марта и считается самым веселым еврейским праздником. Рассказываем о нем подробнее.

Почему праздник так называется

Название "Пурим" образовано от древнеперсидского слова "пур", означающего "жребий". С помощью жребия злодей Аман определял месяц истребления евреев.

Как появился праздник

По преданию, в 355 году до н. э. верховный сановник при дворе Ахашвероша, которого звали Аман, добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в Персидском царстве.





Для выбора дня выполнения замысла Аман метнул жребий, который выпал на 13-е число месяца адар.





Однако страшным замыслам не суждено было сбиться. Еврейский народ спасла жена Ахашвероша и племянница духовного лидера евреев Мордехая - царица Эстер.





Узнав о кознях Амана, Эстер призвала Мордехая собрать всех евреев города и провести три дня в посте и молитвах.





Потом она, рискуя жизнью, без приглашения отправилась в палаты своего мужа (подобное своеволие грозило даже ей смертью) и пригласила Ахашвероша вместе с советником на пир, во время которого разоблачила коварного Амана.













Так как было уже поздно отменять царский указ, Ахашверош издал другой, позволяющий евреям защищаться любыми средствами.





И они победили. А Аман закончил жизнь на виселице, которую загодя приготовил для Мордехая.

Что принято делать в праздник

Накануне Пурима иудеи держат "пост Эстер" в память о том посте, который объявили Мордехай и Эстер после указа царя Ахашвероша.





Пост предназначен для того, чтобы проанализировать свою жизнь и раскаяться в своих проступках.





Поскольку невозможно в один день соединить два противоположных настроения, Пурим как бы разделили на две части: четырнадцатое адара, день веселья и пира, и тринадцатое, день поста и молитв.

Существует четыре основные заповеди Пурима:

- чтение Свитка Эстер;





- пир и веселье;





- посылать угощения;





- пожертвования бедным.





В синагогах в праздничные дни читают Свиток Эстер – часть Танаха, рассказывающую историю о спасении евреев.





При упоминании об Амане в синагогах свистят, топают ногами и трещат специальными трещотками, выражая ненависть к злодею.





После утреннего чтения заповеди предписывают евреям посылать друг другу угощения, а также делать подарки бедным. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум двум нуждающимся.





Основной пир Пурима проходит днем, после утреннего чтения Свитка Эстер, и на нем должно быть много еды, вина и радости.





В эти дни готовят традиционное печенье, которое называют гоменташ ("уши Амана"). Его начиняют вареньем, фруктами или иными сладостями и с радостью раздают детям, друзьям, родственникам и беднякам.





Также в Пурим устраивают карнавальные шествия, призванные напомнить о том, что под маской случайного стечения обстоятельств скрывается божественный замысел.











