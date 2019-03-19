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Александр Глеб: Этот год - последний в моей карьере

20.03.2019 20:16 — Разное | Tut.by  
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Перед стартом квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, лучший белорусский футболист современности Александр Глеб поговорил о сборной и БАТЭ. Не обошел стороной матчи с «Арсеналом». Отреагировал на высказывание польского голкипера Войцеха Щенсного. Вспомнил, как недавно едва не оказался в чемпионате Индонезии. И главное (от чего болельщикам придется взгрустнуть) — этот сезон для Александра Глеба последний в яркой карьере.


— Мы встретились перед матчем сборной на старте очередного отбора, предыдущие были не очень удачными, какие ожидания?

— Такие же, как и перед предыдущими: верить, играть, стараться. А как оно получится, посмотрим.

— Еще год назад сборную ругали все кому не лень, сейчас после успешного выступления в Лиге наций в команду больше верят. Нет опасения, что после пары осечек, болельщики снова начнуть хейтить команду?

— Это нормально, такой у нас народ, который хочет максимальный результат. Конечно, лучше, чтобы они поддерживали нас. Все-таки нам с жеребьевкой никогда не везло — редко попадались равные соперники. Всегда есть две команды ТОП уровня, которым противостоять очень сложно. Но сейчас каждая команда умеет играть в футбол, и мы тоже, поэтому будем стараться показать максимум.

— Помочь сборной пробиться на Евро-2020 — это то, что держит Александра Глеба в футболе?

— И это тоже, конечно. Но и игра за БАТЭ.

— Вот, котировки: букмекерская компания Parimatch дает коэффициент на победу сборной Голландии — 1.13. На Беларусь — 21. Это реальный расклад сил?

— 21?! Сейчас, честно говоря, у сборной Голландии выросло очень хорошее поколение. Они показывают очень красивый и зрелищный футбол. И самое главное — результативный. Нам будет трудно. Не хочу оценивать шансы, но в любом случае многое будет зависеть от нас. Чем меньше ошибок мы допустим, тем меньше шансов дадим сопернику. А если позволим сопернику играть в их футбол, то они смогут очень многое. Будем стараться меньше ошибаться, использовать стандарты, контратаки.

— Сколько очков из Голландии и Северной Ирландии нужно привезти, чтобы считать результат хорошим?

— Четыре.

— А если бы букмекеры принимали ставки — доиграет ли Глеб до 40 лет, можно было бы поставить?

— Нет, не доиграет, сразу скажу.

— Но в нашем чемпионате с таким опытом можно было бы.

— Можно было бы. Но тренер уже пробует молодых, не ставя меня в состав. А сидеть на скамейке — не много приносит удовольствия. Принято решение, что это мой заключительный год в футболе.

— До конца года?

— Посмотрим. Контракт до зимы.

— А есть в контракте специальные опции на этот счет?

— Есть и опции. Когда можно расстаться по обоюдному согласию. Все будет зависеть от здоровья.

— Но футбол-то по-прежнему приносит удовольствие?

— Да… Хотелось бы, конечно, играть больше. Но пока не так часто выпускают меня на поле. Стараюсь доказывать на тренировках, что способен играть. В любом случае тренер принимает решение, ему и отвечать за результат.

—  Помнишь момент в карьере, когда ты был без контракта. Говорят, вы с товарищами играли по четвергам поздними вечерами на стадионе «Минска»?

— Это ребята, с которыми я начинал заниматься футболом. Миша Залевский собрал всех, мы общались, а потом предложили: давайте играть раз в неделю в удовольствие. Когда был без контракта, я постоянно ходил поиграть, провести время, поговорить — это здорово!

— БАТЭ выдал отличную еврокубковую кампанию, добравшись до плей-офф. Какие чувства были после ответной игры на «Эмирейтс»?

— Отличные. Очень было приятно, как меня встретили. Была ностальгия, конечно. Считаю, что «Арсенал» — топ-команда. Мы проиграли, но нам не повезло, у нас тоже были шансы. В любом случае это было достойно.

— После Лиги Европы пришлось вернуться в наши реалии, и БАТЭ впервые за долгие годы начал сезон с двух поражений, стечение обстоятельств?

— Не знаю. Нормально же с «Арсеналом» сыграли, готовы были. Может с переменой полей связано. Готовились сначала в Турции, потом в Англии, там было поле ужасное просто. Дальше перешли на искусственное. Много травм тоже у ребят. Но все это не главное, причины нужно искать в себе. Будем стараться реабилитироваться.

— И снова все заговорили — БАТЭ уже не тот. Это конец многолетней гегемонии чемпиона?

— Я очень спокоен. Всегда такие были, есть и будут. Надо двигаться вперед и не обращать ни на кого внимания.

—  Объективно, после ухода многих игроков в межсезонье, БАТЭ стал слабее?

— Но ведь и пришло немало хороших ребят. Может им нужно немного времени, чтобы влиться в команду. Игроки приличного класса, я уверен, что они помогут.

— С кем из тренеров, которые были в твоей богатой карьере, ты бы сравнил Алексея Багу?

— Ни с кем. Все разные тренеры у меня были.

— Он один из самых открытых, интересных тренеров, прямо находка для журналистов, а как в раздевалке он себя ведет?

— Когда выигрываем, то хорошее настроение (смеется). Бутсы в раздевалке не летают. Виктор Михайлович Гончаренко был более эмоциональным.

— Была информация зимой, что Глеб собрался поиграть в экзотическом чемпионате? Вроде, в Индонезии, в общем, в юго-восточной Азии. Правда?

— Правда! Было предложение, и я не поехал. Это было уже после жеребьевки, когда нам выпал «Арсенал».

— И это была главная причина отказаться?

—  Нет. Решающим фактором стала беременность жены.

— Что по финансам предлагали?

— Хорошее было предложение. Сумму озвучивать не буду.

— Самому хотелось себя попробовать на Востоке?

— Для разнообразия можно было бы и там попробовать.

— Там можно еще и серфингом заняться, однажды на доске видел рядом Дмитрия Сычева (экс-футболист сборной России). А ты бы, каким спортом занялся еще?

— Да, там хорошая погода всегда. Но семья важнее. А так, иногда в отпуске могу в хоккей поиграть с друзьями. А другими видами спорта не интересуюсь особо.

— Самое зрелищное, кроме футбола, что смотрел в последнее время?

— Ничего. Я телевизор практически не смотрю. В UFC бой Хабиб — Макгрегор смотрел, но в записи. Я болел за Хабиба. Если не белорусы выступают, то я болею за россиян.

— Не хочется, чтобы думали, что мы тут прощаемся с футболистом Глебом. Но ты был на прощальном матче Томаша Росицки. А кого точно позвал бы свою команду?

— Во-первых, я не собираюсь делать прощальный матч. Но если пофантазировать, то пригласил бы практически тех же игроков, что и Томаш. В основном это были бы футболисты того «Арсенала».

— А тренером Гвардиолу?

— Арсена Венгера!

— А если БАТЭ предложит провести прощальный матч?

— Если БАТЭ предложит, будем думать.

— Оказавшись перед Войцехом Щенсным, что ты ему скажешь?

— Честно говоря, я его не знал, знать не знаю и знать не хочу. Просто дурачок! Я его не видел ни разу в «Арсенале», когда играл. Откуда он взялся? Такую чушь нести. Я с ним ни в ресторан не ходил, ни куда-то еще, он вообще меня не знает. Но, судя по его интервью, он как будто со мной в одном номере жил. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно, когда какое-то чудо говорит нелепые вещи.


— Теперь о приятном. Как семейная жизнь?

— Отлично! Дочки растут, радуют папу и маму. Честно, я очень счастлив. Хотели в отпуск съездить всей семьей, но из-за того, что жена беременна, никуда не поехали.

—  И последнее: кто в этом году выиграет Лигу чемпионов?

— Моя тройка претендентов: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Барселона» — какая-то из этих команд должна выиграть.

Пресс-служба «Париматч».

 
Теги: Минск
 
 
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Перед стартом квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, лучший белорусский футболист современности Александр Глеб поговорил о сборной и БАТЭ.
 
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