«Такого кипиша давно не было». Как Барановичи готовятся к приезду президента

В Барановичах активно наводят порядок. Связано это с приездом президента, запланированным на 22 марта, или с месячником по благоустройству, неясно. Работы ведутся в разных частях города, а куда именно приедет Александр Лукашенко, судя по всему, неизвестно.



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20 марта. Площадь Ленина. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

«Давно не видел, чтобы в городе такое творилось»

Днем 20 марта активнее всего велись работы в центре города. На дороги наносили новую дорожную разметку, красили столбы и заборы, мыли окна и козырьки зданий.

– К чему-то готовимся, а к чему, я не знаю, – говорит мужчина, который заделывает щели в фасаде у бокового входа в кинотеатр «Октябрь».

Наводили порядок и в здании горисполкома. С самого утра там мыли окна, на втором этаже меняли экспозицию о городских предприятиях.

– Вчера заходила в горисполком. Там работа кипит. Сняли ковры, все чистят, моют, – рассказывает жительница города Ольга.



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Фото: Елена ЗЕЛЕНКО



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Наведение порядка на территории ОАО «Торгмаш». Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

К наведению порядка подключились предприятия. На здании «Белтелекома» обновили фирменную эмблему, на территории завода «Торгмаш» покрасили столбы, заменили выцветшие за зиму билборды. Представители службы озеленения городского ЖКХ приводят в порядок городские клумбы и газоны.

– Давно не видел, чтобы в городе такое творилось. И дороги ремонтируют, и здания подкрашивают. Интересно, где столько работников взяли? Наверное, из других городов пригнали, – говорит горожанин Владимир.



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20 марта. Бульвар Хейнола. Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ



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Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ



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Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Главное – все делается очень быстро»

Жители города уверены, что красоту в Барановичах наводят именно к приезду президента. Объявленный месячник по благоустройству, на их взгляд, здесь ни при чем.

– Эти месячники постоянно проводятся, но такого кипиша давно не было, – рассуждает горожанин Алексей.

Большинство прохожих ожидаемому визиту Александра Лукашенко рады.

– Барановичи становятся красивее, и это хорошо. Но главное – все делается очень быстро, – рассуждает Виктор.



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Фото: Елена ЗЕЛЕНКО



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Жители города отмечают, что в последние дни преображается не только центр города, но и окраины. Например, пенсионерка Мария говорит, что «вовсю кипит работа» в районе улицы Репина, а студент Павел рассказывает, что за наведение порядка принялись и в Северном микрорайоне.

– На дорогах разметку рисуют, фасады магазинов обновляют. И деньги на все это неожиданно появились, – говорит парень.



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Правда, некоторые жители изменений в облике города не заметили.

– Барановичи как были серыми и унылыми, такими и остались. Я уже несколько лет живу в Минске, но Барановичи – мой родной город, и, когда я сюда приезжаю, чувствую дискомфорт. С этим надо что-то делать, – рассуждает мужчина, который отказался представиться.



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



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20 марта. Улица Советская. Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Поедет туда, куда захочет. Это ведь президент!»

Мнения горожан по поводу того, куда в Барановичах, на их взгляд, должен поехать президент в первую очередь, разделились. Некоторые уверены, что Александру Лукашенко следовало бы посетить проблемные городские предприятия. Правда, какие именно, они не знают.

– Его надо отвезти на убыточные предприятия, чтобы он навел там порядок. В этих предприятиях я не ориентируюсь, но, наверное, к ним относится БПХО. Его постоянно дотируют, но ни к чему хорошему это не приводит, – считает жительница города Елена.



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Фото: Елена ЗЕЛЕНКО

Горожанин Виктор уверен, что Лукашенко следовало бы посетить Жлобинское озеро, где «камыши выросли в рост человека», а еще один житель города считает, что президенту обязательно надо проехать по путепроводу на улице Ленина.

– Ремонт начали, но пути объезда не продумали. В час пик там огромные пробки, не проехать, – говорит он.

Жительница города Мария считает, что президента надо удивить красивым микрорайоном Боровки, который «чем-то похож на областной центр или даже на Минск». А по мнению горожанина Василия, советовать Александру Лукашенко он не имеет права.

– Он поедет туда, куда захочет. Это ведь президент! – рассуждает мужчина.



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

«Попросил бы почаще приезжать в Барановичи»

Жители города говорят, что в Барановичах очень много нерешенных проблем. Но в первую очередь барановичане попросили бы президента решить вопрос плохих дорог, невысоких зарплат и пенсий.

– Я проработала 35 лет, а пенсии получаю 306 рублей. Здоровье уже слабое, а лекарства вон какие дорогие. Хотелось бы, чтобы президент подумал о том, как живут пенсионеры, – говорит Мария.

А горожанин Максим рассказывает, что попросил бы у Александра Лукашенко только одного – почаще приезжать в Барановичи.

– Если бы он посещал наш город хотя бы раз в год, все было бы по-другому. Он бы навел тут порядок. И предприятия стали бы работать нормально, и дороги сделали бы, и зарплаты подросли бы, – рассуждает Максим.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64505.php

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ