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«Здесь такое болото»: дети из Опытного и Лесковки не могут добраться до новой школы из-за грязи
Новости Беларуси. Со сложной ситуацией столкнулись жители поселков Лесковка и Опытный в Боровлянах. Новая школа видно из окошка, а вот добраться еще надо постараться: ходока поджидает грязь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые характеризуют ее как непроходимую. Если пойти в обход, дорога увеличится на несколько километров. К чему привела переписка с властями и есть ли надежда хотя бы в следующем учебном году отправить ребенка за знаниями по аккуратной дороге? Подробности узнавала корреспондент Камилла Шах.
Того, что путь к знаниям будет простым, никто не обещал. Но и таких сложностей не ожидали ни дети, ни их родители. Дважды в день они теперь проходят испытания «Доберись до школы» и «Вернись домой чистым».
Хотел бы вам показать дорогу, которая на самом деле на планах вроде как есть, а в реальности ее и нет. Здесь такое болото. По этой улице наши дети вынуждены ходить в школу.
Открытие в сентябре Боровлянской средней школы № 3 было событием долгожданным. Жители района любя называют ее «своей жемчужиной». Только без оправы. Справедливости ради надо сказать, что аккуратный подъезд к школе есть, но только с одной стороны.
Юрий Филиппов, староста поселка Опытный:
Ирина Михнюк, жительница деревни Лесковка:
Переписку с властями жители начали за несколько месяцев до открытия школы. Уже тогда было понятно, что путь к ней ученикам деревни Лесковка и поселка Опытный отрезан. В ответ пришла формулировка: «В связи с отсутствием финансирования продление дороги не представляется возможным».
У Александра четверо детей, двое из которых ходят в школу. Оставлять вопрос нерешенным – значит, рисковать их безопасностью.
Александр Ужанов, житель деревни Лесковка:
Ну, мы не можем выступить заказчиками, как вы не понимаете. Вы думаете, нам приятно вот это вот?
В местном исполкоме инициативную группу уже знают в лицо. Но разводят руками: бюджет сельсовета не может оплачивать строительство дорог. Мол, для этого надо обращаться в дорожные службы. Или надежда все-таки есть?
Вера Мельникова, управляющая делами Боровлянского сельского исполнительного комитета:
Будет ли дорога заасфальтирована, либо покрыта песчано-гравийной смесью – пока в сельсовете точно не говорят. Но то, что работы проведут в 2019 году, обещают. Цену слов покажет время.
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Новости Беларуси. Со сложной ситуацией столкнулись жители поселков Лесковка и Опытный в Боровлянах. Новая школа видно из окошка, а вот добраться еще надо...
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