Задержан анархист Дмитрий Полиенко









По версии его подруги, парень ждал знакомого на лестничной площадке, где его заметил «пьяный и агрессивный сосед, которому не понравилось, что Полиенко там находится». Мужчина якобы начал оскорблять парня, ударил его по лицу, после чего Полиенко применил против оппонента баллончик с газом.





По данным следствия, произошло все 13 марта около около 20:00 на лестничной площадке одного из домов по улице Гурского в Минске





Но версия следствия совсем другая. В СК сообщили, что житель дома заметил на лестничной площадке незнакомого парня. Парень курил. Мужчина сделал замечание, за что ему в лицо сразу брызнули из газового баллончика.

Тем парнем, как подозревают следователи, был Дмитрий Полиенко, которого задержали 20 марта.





Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СК.



