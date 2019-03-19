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Задержан анархист Дмитрий Полиенко

20.03.2019 20:58 — Разное | Партизан  
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СК: Полиенко курил в подъезде, а в ответ на замечание брызнул в лицо из баллончика.



По версии его подруги, парень ждал знакомого на лестничной площадке, где его заметил «пьяный и агрессивный сосед, которому не понравилось, что Полиенко там находится». Мужчина якобы начал оскорблять парня, ударил его по лицу, после чего Полиенко применил против оппонента баллончик с газом.

По данным следствия, произошло все 13 марта около около 20:00 на лестничной площадке одного из домов по улице Гурского в Минске.

Но версия следствия совсем другая. В СК сообщили, что житель дома заметил на лестничной площадке незнакомого парня. Парень курил. Мужчина сделал замечание, за что ему в лицо сразу брызнули из газового баллончика.
Тем парнем, как подозревают следователи, был Дмитрий Полиенко, которого задержали 20 марта.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СК.


 
Теги: Минск
 
 
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СК: Полиенко курил в подъезде, а в ответ на замечание брызнул в лицо из баллончика.
 
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