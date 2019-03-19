Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса

В числе 42 конкурсных работ, поступивших на областной этап конкурса, были материалы педагогических работников Борисовского района. По решению жюри конкурса победителями признаны:
в номинации «Программа объединения по интересам»:
I место – В.Н.Андросюк, педагог дополнительного образования ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»;
II место – В.Н.Андросюк, педагог дополнительного образования ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»;
в номинации «Инновационный (педагогический, научно-методический) опыт работы педагога»:
II место –О.А.Карпова, педагог-организатор ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»;
в номинации «Сборник методических (научно-методических, информационно-методических) материалов и проектов (летопись)»:
II место – Т.В.Богушевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Е.А.Райнеш, методист ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма».