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Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса

20.03.2019 — Разное | Единство  
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В числе 42 конкурсных работ, поступивших на областной этап конкурса, были материалы педагогических работников Борисовского района. По решению жюри конкурса победителями признаны:

в номинации «Программа объединения по интересам»:

I место – В.Н.Андросюк, педагог дополнительного образования ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»;

II место – В.Н.Андросюк, педагог дополнительного образования ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»;

в номинации «Инновационный (педагогический, научно-методический) опыт работы педагога»:

II место –О.А.Карпова, педагог-организатор ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»;

в номинации «Сборник методических (научно-методических, информационно-методических) материалов и проектов (летопись)»:

II место – Т.В.Богушевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Е.А.Райнеш, методист ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма».

http://www.rooborisov.by/index.php/news/2419-podvedeny-itogi-oblastnogo-etapa-respublikanskoj-vystavki-konkursa-nauchno-metodicheskikh-materialov-i-pedagogicheskogo-opyta-po-organizatsii-turistsko-kraevedcheskoj-i-ekologo-biologicheskoj-raboty-s-detmi-i-molodezhyu

 
 
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В январе-феврале 2019 года проходил областной этап республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов и педагогического опыта по организации...
 
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