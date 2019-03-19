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В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

20.03.2019 21:48 — Разное | Интерфакс  
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Стражи порядка спасли 51 школьника после того, как водитель угнал и поджег автобус, в котором они находились, передает в среду итальянское агентство АНСА.

Инцидент произошел в итальянской провинции Кремона.

По данным агентства, за рулем находился 57-летний выходец из Сенегала. Мужчина угнал школьный автобус и затем разлил по нему бензин.

Он кричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море" и что никто из пассажиров автобуса не выживет, сообщают очевидцы.

После того, как полиция остановила автобус, водитель его поджег, однако стражам порядка удалось быстро эвакуировать всех находившихся в нем людей.

В результате инцидента никто не пострадал, но 14 человек доставлены в больницу из-за жалоб на отравление продуктами горения.

Позднее стало известно, что 57-летний сенегалец получил гражданство Италии в 2004 году и ранее попадал в поле зрения полиции.

 
 
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Стражи порядка спасли 51 школьника после того, как водитель угнал и поджег автобус, в котором они находились, передает в среду итальянское агентство АНСА. Инцидент...
 
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