В России и Беларуси начали разрабатывать методы селекции в животноводстве

Ученые Беларуси и России начали разработку совместных методов селекции в животноводстве, передает телеканал «МИР 24».

В Минске прошел международный семинар по геномным биотехнологиям. Ученые делились опытом по выведению новых пород скота. Как говорят организаторы семинара, эта работа направлена прежде всего на импортозамещение.

«Это программа будет настроена на увеличение продуктивных качеств в животноводстве, в животноводческой продукции Союзного государства и, конечно, на исключение завоза импортных животных. Эта программа, получается, направлена и на импортозамещение», – рассказал директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Руслан Шейко.

Ученые Союзного государства сотрудничают не только в животноводстве, но и в других сферах сельского хозяйства.



