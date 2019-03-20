Suzuki будет продавать в Европе автомобили с гибридными технологиями Toyota

Японские компании Toyota и Suzuki объявили о сотрудничестве еще в 2017 году, но только сейчас стали известны детали этого партнерства. Автогиганты начнут совместную работу по созданию экотехнологий и разработке компактных автомобилей, говорится в официальном заявлении сторон.



Фото: Suzuki

Сообщается, что Suzuki предоставит Toyota целый ряд своих наработок в сегменте компактных автомобилей. В частности, речь идет о новых двигателях для них, которые будут производиться на заводе Toyota в Польше, и двух компактных автомобилях на платформах моделей Ciaz и Ertiga для рынка Индии, которые станут выпускаться под маркой Toyota. Также Toyota начнет выпуск автомобилей на базе моделей Suzuki индийского производства для африканского рынка.



Фото: Toyota

В свою очередь Suzuki получит доступ к гибридным технологиям Toyota, которые станут использоваться на моделях для продаж на глобальном рынке, включая Европу. Известно, что на рынок Старого света планируется вывод двух гибридомобилей под маркой Suzuki, в основу которых лягут кроссовер Toyota RAV4 и универсал Corolla.

Компании продолжат «честно и свободно конкурировать друг с другом, планируя в будущем продолжить сотрудничество», отмечается в пресс-коммюнике.