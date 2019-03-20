Переезд в другой город: как адаптироваться?

Всегда жила в одном месте, семь лет работала в одной компании. И вдруг резкий зигзаг судьбы: замужество и связанный с этим переезд на новое место жительства. Голова кружится не только от счастья - от переживаний.

Тем более начинают нервничать близкие родственники. Они чувствуют себя неуютно и одиноко от внезапных "кадровых перестановок".

С такой проблемой на портал www.interfax.by обратились несколько молодых женщин. Как им помочь? Советы дает психолог-консультант Надежда Сизова.

"Плацдарм для отступления"

- С подобного рода вопросами обращается немало людей. Надо отметить - молодых и довольно успешных. Переезд в другой город, тем более в другую страну становится для них поводом для бессонных ночей, долгих переживаний и сомнений. Пора их развеять!

Итак, начните с того, что…

Возьмите большой лист бумаги и напишите все положительные аспекты, с которыми связан переезд (вы влюблены; будете жить в городе, где намного чище воздух, чем в мегаполисе; у вас откроются перспективы завести новых друзей, стать более независимой и пр.). Все очень подробно и обстоятельно. Теперь повесьте список на самом видном месте!

Если в доме остается одинокий близкий человек (мама, отец, тетя), купите домашнее животное - кошку или собаку. Помните, что в любом случае родственники остро переживают момент, когда вы начинаете жить самостоятельно. А потому вовремя появившийся в доме питомец поможет сместить вектор внимания с проблемы вашего отъезда на заботу о маленьком и пока беспомощном существе.

Договоритесь с близким человеком, с какой периодичностью будете созваниваться. Купите маме новый мобильный телефон, напишите к нему инструкцию от руки. Ведь довольно часто люди в возрасте не могут разобраться в технике. Наберитесь терпения и объясните, как работает телефон.

Все это придаст уверенности пожилому человеку в том, что вы всегда можете быть на связи, делиться последними новостями.

Аптека? Тоже дело!

- В это переломное для вас время подкорректировать ситуацию помогут успокоительные, противотревожные средства. Посоветуйтесь с врачом: он поможет подобрать необходимый лекарственный препарат.

О настойке валерианы, боярышника, пиона вы и сами слышали. Возможно, доктор порекомендует гомеопатическое средство или что-то посерьезней, если чувствуете, что успокоиться никак не получается. Главное, помните: все это обязательно пройдет!

Свое - с собой!

- Если ваш переезд происходит в спешном порядке, если будущий супруг уговаривает не брать "лишние вещи": мол, купим все на месте, слушайте его только вполуха.

Обязательно возьмите с собой то, что ассоциируется у вас с уютом, душевным теплом, надежностью. Это может быть "таинственный" ночник, диванные подушки в восточном стиле, какая-то ваза, статуэтка, в конце концов, даже любимая тарелка! Это очень важно. На новом, пока не обжитом месте все эти предметы будут эмоционально возвращать вас в родной дом - место, где вам было хорошо и радостно.

Теперь вы точно готовы начать новую жизнь, а волнения - развеять по ветру!