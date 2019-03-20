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Из банковской ячейки в центре Москве украли больше 430 тысяч долларов

21.03.2019 10:08 — Разное | Tut.by  
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Владелец крупной суммы денег — руководитель и совладелец нескольких московских компаний — обнаружил кражу на следующий день после того, как положил деньги в ячейку. В полицию поступило заявление о краже почти 28 миллионов российских рублей (около 435 тысяч долларов) из банковской ячейки в одной из кредитных организаций в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обратился в полицию 41-летний гражданин, который с 19 марта арендовал сейфовую ячейку в банке. Он поместил туда 27,8 миллиона рублей и оформил доверенность на одного человека, однако ключи от ячейки ему не передавал. На следующий день мужчина обнаружил, что в ячейке отсутствуют сданные на хранение деньги. 

По факту случившегося проводится проверка, отметили в правоохранительных органах.

 
 
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Владелец крупной суммы денег - руководитель и совладелец нескольких московских компаний - обнаружил кражу на следующий день после того, как положил деньги в...
 
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