Из банковской ячейки в центре Москве украли больше 430 тысяч долларов

Владелец крупной суммы денег — руководитель и совладелец нескольких московских компаний — обнаружил кражу на следующий день после того, как положил деньги в ячейку. В полицию поступило заявление о краже почти 28 миллионов российских рублей (около 435 тысяч долларов) из банковской ячейки в одной из кредитных организаций в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обратился в полицию 41-летний гражданин, который с 19 марта арендовал сейфовую ячейку в банке. Он поместил туда 27,8 миллиона рублей и оформил доверенность на одного человека, однако ключи от ячейки ему не передавал. На следующий день мужчина обнаружил, что в ячейке отсутствуют сданные на хранение деньги.

По факту случившегося проводится проверка, отметили в правоохранительных органах.