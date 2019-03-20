Сделано в Беларуси: десятки компаний привезли свои товары в Грузию

Белорусские компании представили в Тбилиси технику, продукты, медицинские услуги. Корреспондент «МИР 24» Диана Иоселиани одной из первых побывала на выставке достижений.

Они приехали не торговать, а подружиться. Добрые отношения у белорусских предпринимателей на первом месте. Об этом говорит и девиз выставки: «С любовью из Беларуси».

«Люди в Грузии очень хорошие, у нас очень теплые отношения. Чтобы наладить бизнес, нужно сначала познакомиться с человеком, а потом уже налаживать бизнес. Тогда будет все получаться и будет все хорошо», – говорит представитель фармацевтической компании Эдуард Заровский.

Наука, современные технологии, машиностроение, фармацевтическая промышленность. Сотрудничать во всех областях решили год назад, во время визита в Тбилиси президента Беларуси Александра Лукашенко. Деловой десант привез первый вице-премьер правительства Михаил Русый. Он открывал выставку вместе с главой кабинета-министров Грузии.

«Я очень рад, что торговый оборот между нашими странами ежегодно растет. И мы говорим, что это не предел – готовы взять планку еще выше. Этот форум позволит наладить новые контакты, создать условия для инвестиций и сотрудничества», – говорит грузинский премьер Мамука Бахтадзе.

Сейчас объем торговли между двумя странами превышает 90 миллионов долларов. Продукция пищевой промышленности – в лидерах. В Тбилиси открываются супермаркеты и павильоны, на прилавках которых все белорусское.

«Я очень рада, что можно здесь попробовать и морковный сок. Вкус, знакомый с детства», – говорит посетительница выставки Алена Соболева.

«А какая молочная продукция! Высший сорт», – говорит посетительница выставки Людмила Клименко.

На выставке предлагают не только попробовать белорусские продукты. Так, можно запросто почувствовать себя водителем большегруза, трактора и городского автобуса. Выставка проходит в рамках года Беларуси в Грузии и продлится три дня.

В рамках выставки в Тбилиси проходит грузино-белорусский бизнес-форум. В первый день его работы подписаны десятки контрактов и соглашений.