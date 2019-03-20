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36-летний дальнобойщик из Лиды погиб на трассе М6: фура врезалась в бетонное основание дорожного знака

21.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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36-летний дальнобойщик из Лиды погиб на трассе М6: фура врезалась в бетонное основание дорожного знака

Днем 19 марта на трассе М6 Минск — Гродно в Ивьевском районе погиб дальнобойщик. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель вез на Iveco продукцию в Россию. Двигаясь по 129-му километру трассы, он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где грузовик врезался в бетонное основание дорожного знака.

В результате аварии водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия.

— Совершению ДТП могло способствовать состояние здоровья водителя. Накануне 36-летнему жителю Лиды вызывали скорую помощь, — проинформировали в ГАИ.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Днем 19 марта на трассе М6 Минск — Гродно в Ивьевском районе погиб дальнобойщик. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Водитель вез на Iveco...
 
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