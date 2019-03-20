36-летний дальнобойщик из Лиды погиб на трассе М6: фура врезалась в бетонное основание дорожного знака





Днем 19 марта на трассе М6 Минск — Гродно в Ивьевском районе погиб дальнобойщик. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель вез на Iveco продукцию в Россию. Двигаясь по 129-му километру трассы, он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где грузовик врезался в бетонное основание дорожного знака.

В результате аварии водитель фуры от полученных травм умер на месте происшествия.

— Совершению ДТП могло способствовать состояние здоровья водителя. Накануне 36-летнему жителю Лиды вызывали скорую помощь, — проинформировали в ГАИ.